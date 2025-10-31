Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in Wiesbaden

Vorsorgliches Abkochgebot für Trinkwasser in WiesbadenBakteriologische Verunreinigung bei Routineuntersuchung festgestellt – Wiesbaden – Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung wurde an einer Netzmessstelle in der Wiesbadener Innenstadt eine bakteriologische Verunreinigung festgestellt. Weitere untersuchte Trinkwasserproben – auch im unmittelbaren Umfeld – waren unauffällig.

Dennoch rufen die Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (WLW) sowie ESWE Versorgung als Netzbetreiber aufgrund einer Verfügung des Gesundheitsamts Wiesbaden dazu auf, das Trinkwasser ab sofort im gesamten Wasserversorgungsgebiet Wiesbaden bis auf Weiteres vor der Nutzung abzukochen. Die Stadtteile Amöneburg, Kastel und Kostheim sind nicht betroffen. Dies ist eine vorsorgliche Maßnahme zum Schutz der Gesundheit.

Das bedeutet:
Leitungswasser in Wiesbaden darf bis auf Weiteres nur abgekocht verwendet werden
–         zum Trinken,
–         zur Zubereitung von Speisen und Getränken,
–         zur Wundreinigung
–         sowie zum Zähneputzen.

Das Wasser sollte einmal sprudelnd aufgekocht und anschließend mindestens 10 Minuten abgekühlt werden. Aus praktischen Gründen empfiehlt sich die Verwendung eines Wasserkochers.

Das Abkochgebot dient dem vorbeugenden Gesundheitsschutz. Für Händewaschen, Duschen und Toilettenspülung kann das Wasser weiterhin ohne Einschränkung genutzt werden.

Die Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden arbeiten als zuständiger Wasserversorger eng mit dem Gesundheitsamt der Stadt Wiesbaden und dem Wasser-Vorlieferanten Hessenwasser zusammen, um schnellstmöglich zu klären, in welchem Umfang eine Verunreinigung stattgefunden hat. Hierzu werden aktuell und in den kommenden Tagen weitere Probenahmen im Verteilnetz durchgeführt.

WLW und ESWE Versorgung informieren über ihre Webseiten, auf Social-Media-Kanälen und über die lokalen Medien darüber, sobald die Abkochverfügung aufgehoben wird.

WLW, ESWE Versorgung und das Gesundheitsamt Wiesbaden bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und bedanken sich für die Mithilfe.

***
Text: ESWE Versorgungs AG

