Bayreuth – Kommunalwahl 2020: Ab sofort können Wahlvorschläge eingereicht werden

BAYREUTH (BY) – Am 15. März kommenden Jahres sind Bayreuths Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, einen neuen Stadtrat und den/die Oberbürgermeister/in zu wählen.

Das Einwohner- und Wahlamt der Stadt macht darauf aufmerksam, dass ab sofort hierzu Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können. Die Wahlvorschläge können regulär bis Donnerstag, 23. Januar 2020, um 18 Uhr, dem Wahlleiter zugesandt oder während der allgemeinen Dienststunden im Neuen Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 305 (3. Stock), eingereicht werden.

Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen von mindestens 340 Wahlberechtigten durch Unterschrift unterstützt werden. Die entsprechenden Listen liegen ab dem Tag nach der Einreichung des neuen Wahlvorschlags bis Montag, 3. Februar 2020, um 12 Uhr, beim Wahlamt der Stadt, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, Zimmer 306 (3. OG) zu folgenden Zeiten aus: Montag, Dienstag und Donnerstag von 7.30 Uhr bis 17 Uhr, Mittwoch von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und zusätzlich am Mittwoch, 29. Januar, von 7.30 Uhr bis 20 Uhr, am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 12 Uhr, und am Montag, 3. Februar, von 7.30 Uhr bis 12 Uhr.

