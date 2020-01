Bayreuth – Per App Beschwerden und Anregungen einfach und schnell an die Stadt senden

Erstellt in

Die Stadt Bayreuth-App mit dem Modul „Mängelmelder“ ist für Android und IOS verfügbar.

BAYREUTH (BY) – Mit der App der Stadt Bayreuth mit dem Modul „Mängelmelder“ können Smartphone- oder Tablet-Besitzer/innen ganz einfach jederzeit und mobil Ideen- und Beschwerdemeldungen mit dem Handy oder Tablet erfassen und an die Stadt Bayreuth senden. Die App ist für Android und IOS in den jeweiligen Stores verfügbar.

Egal, ob es sich um eine defekte Straßenbeleuchtung, einen nicht gestreuten Gehweg oder Schlaglöcher in der Straße handelt – oder aber um eine Idee, eine Anregung, einen Verbesserungsvorschlag: Mit der App „Stadt Bayreuth – Mängelmelder“ können Ideen- und Beschwerdemeldungen schnell und einfach erfasst werden. Bei Bedarf gibt es die Möglichkeit, ein Foto und/oder die aktuellen GPS-Positionsdaten anzugeben und an die Stadt Bayreuth zu senden. Die Eingaben werden direkt in den Workflow der Stadtverwaltung integriert, geprüft und bearbeitet.

Das Herunterladen der App und ihre Bedienung ist einfach: App „Stadt Bayreuth“ im Store aussuchen, kostenlos auf das Handy laden, die App starten, Idee oder Beschwerde erfassen, bei Bedarf ein Foto und die aktuellen GPS-Positionsdaten hinzufügen und die Meldung absenden. Die Angabe der Telefonnummer und/oder die E-Mail-Adresse in der Meldung ermöglichen es den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, Rückmeldungen zu geben. Die persönlichen Daten werden dabei ausschließlich für die Bearbeitung des Hinweises verwendet.

***

Stadt Bayreuth