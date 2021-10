Bayreuth – RW21: Lesung mit Jakub Malecki am Mittwoch, 20. Oktober

BAYREUTH (BY) – Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bayreuth und die Stadtbibliothek laden am Mittwoch, 20. Oktober, um 19 Uhr, in die Black Box des RW21 zu einer Autorenlesung mit Jakub Małecki ein.

Der 1982 in Polen geborene Schriftsteller und Englischübersetzer ist in seinem Heimatland ein gefeierter Autor, veröffentlichte fast ein Dutzend Romane. Seine Bücher werden derzeit in das Slowenische, Russische, Finnische und Niederländische übersetzt. Das Buch „Fest des Feuers“ wird demnächst in Polen verfilmt.

„Rost“, sein erster auf Deutsch erschienener Roman, ist die Geschichte des siebenjährigen Szymek, dessen Eltern bei einem Autounfall sterben. Jakub Małecki hat mit „Rost“ ein im Licht der dörflichen Besonderheit erstrahlendes Lebenspanorama erschaffen, das aus Cholny heraus tief in unsere Welt zu leuchten vermag.

