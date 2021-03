Mehr Unterstützung bei Klimaschutz und Energiewende.

BAYREUTH (BY) – Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bayreuth, die neutralen Rat in Energiefragen suchen, eine Telefon-Hotline oder Initialberatung vor Ort in Anspruch nehmen. Durch den Beitritt der Stadt zur Energieagentur Oberfranken e.V. und durch deren Kooperation mit der Verbraucherzentrale (VZ) wird das möglich gemacht. Auf Wunsch kann auch zwischen mehreren weiterführenden Beratungs-Bausteinen ausgewählt werden, um beispielsweise Detailfragen zur Heizung oder zur Solaranlage zu klären.

Die Verbraucherzentrale Bayern bietet neben ihren vielfältigen Aufgaben im Bereich Verbraucherschutz seit vielen Jahren auch Energieberatung an und unterhält hierzu zahlreiche Beratungsstützpunkte im gesamten Freistaat. Finanziert wird dieses Angebot aus Mitteln des Bundeswirtschaftsministeriums. Ansprechpartner ist die Energieagentur Oberfranken, die unter der Telefonnummer 09221 / 82 39 18 das Beratungsangebot für den gesamten Regierungsbezirk Oberfranken koordiniert und die Qualität der Beratungen durch regelmäßige Weiterbildungen der Berater sicherstellen wird.

Privathaushalte können neben dem üblichen Basis-Check vor Ort auch zwischen unterschiedlichen weiteren Beratungsmodulen wählen. So können zum Beispiel mit dem „Gebäude-Check“ die Haustechnik, der bauliche Wärmeschutz und die Einsatzmöglichkeiten von erneuerbaren Energien unter die Lupe genommen werden. Weitere Checks gibt es zu den Themenbereichen Heizungserneuerung, Solarthermie und Photovoltaik, aber auch Detail-Checks zu speziellen Problemstellungen wie Schimmel sind möglich. Üblicherweise wird für diese Beratungsmodule über die VZ eine Eigenbeteiligung von jeweils 30 Euro fällig. Die Stadt Bayreuth hat jedoch bereits zugesichert, diesen Betrag zu übernehmen. Damit ist die Beratung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bayreuth kostenlos.

Die Initialberatung vor Ort wird starten, sobald es weitgehende Lockerungen des Lockdowns gibt. Weitere Informationen zur Klimaschutzberatung von Energieagentur Oberfranken und Verbraucherzentrale Bayern stehen auf der Homepage der Energieagentur unter http://eao.bayern zur Verfügung.

Stadt Bayreuth