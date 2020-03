Bayreuth – RW21: Bilderbuchkino für Kinder am Freitag, 13. März

Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Am Freitag, 13. März, um 15 Uhr, wird für alle Kinder ab vier Jahren in der Black Box des RW21 beim Bilderbuchkino „Der kleine Wassermann – Frühling im Mühlenweiler“ nach einem Bilderbuch von Otfried Preußler und Regine Stigloher gezeigt.

Der Eintritt ist frei. Zum Inhalt: Es ist Frühling und der kleine Wassermann wird von den ersten Sonnenstrahlen, die den Grund des Mühlweihers erreichen, aus seinem Winterschlaf geweckt.

Kaum hat er sein Frühstück beendet, erkundet er seine Umgebung und sieht nach, ob alle seine Freunde noch da sind. Ein Abenteuer mit dem kleinen Wassermann für Kinder ab vier Jahren.

Stadt Bayreuth