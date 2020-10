Bendorf – Am 16.10.2020, im Zeitraum von 08:00 – 19:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Fontanestraße in Bendorf in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen.

Dabei wurde nur die Wohnungstüre beschädigt. Vermutlich wurden die/der Täter bei der Tatbegehung gestört. Hinweise bzw. verdächtige Wahrnehmungen können der Polizei Bendorf unter der Rufnummer 02622-94020 oder unter pibendorf@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

Polizeidirektion Koblenz