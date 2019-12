Blieskastel -Brenschelbach: Diebstahl aus Kleintransporter in der Ormesweilerstraße – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Blieskastel (SL) – In der Zeit von 18.12.2019, 21:30 Uhr, und 19.12.2019, 10:30 Uhr, wurde im Blieskasteler Ortsteil Brenschelbach, in der Ormesweilerstraße, von einem unbekannten Täter aus einem verschlossenen Kleintransporter hochwertiges Arbeitsmaterial aus dem Elektrobereich entwendet.

Das Fahrzeug stand zur Tatzeit verschlossen unmittelbar neben dem Wohnanwesen des Geschädigten in einer Hofeinfahrt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Verdächtige Wahrnehmungen im besagten Zeitraum in möglichem Tatzusammenhang bitte an die Polizei in Homburg, Tel. 06841 1060.

Polizeiinspektion Homburg