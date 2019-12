Homburg – Kirrberg: In der Ortsstraße Unfall gebaut und geflüchtet

Erstellt in

Homburg (SL) – Am 17.12.19, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich in der Ortsstraße in Homburg OT Kirrberg eine Verkehrsunfallflucht.

Der bislang unbekannte Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Ortsstraße in Fahrtrichtung Homburg und kollidierte in Höhe des Wohnanwesens 88 mit dem Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten 1er BMWs.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallfahrer unerlaubt von der Örtlichkeit. Aufgrund an der Unfallörtlichkeit zurückgebliebener Fahrzeugteile ist bekannt, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Polo gehandelt haben muss.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Polizeiinspektion Homburg