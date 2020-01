Braunschweig – „BSBSDICH“ weitere Staffel des Video-Castings für Ausbildungsplatzsuche

Braunschweig (NI) – Die Kompetenzagentur Braunschweig startet im Januar 2020 eine weitere Staffel „BSBSDICH – Braunschweiger Betriebe suchen Dich“. Beim Video-Casting für ausgewählte Unternehmen haben junge Menschen die Möglichkeit, mit ihrer Persönlichkeit zu überzeugen. In Hauptschulen sowie an Berufsbildenden Schulen werden Castings angeboten. Das Offene Casting der Kompetenzagentur am Mittwoch, 29. Januar, steht dagegen allen Interessierten offen.

Es findet ab 15 Uhr im Jugendzentrum Mühle, An der Neustadtmühle 3, statt. Ansprechpartnerinnen in der Kompetenzagentur sind Gesa Lüdke, Telefon: 12169828 und Alexandra Mewes, Telefon: 4737694. Weitere Informationen und Teilnahmeunterlagen sind auf der Homepage der Kompetenzagentur unter www.kompetenzagentur-braunschweig.de zu finden. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

An dieser Staffel nehmen vier Unternehmen teil:

• ALZ-Auto-Lackier-Zentrum GmbH (Ausbildung zum Fahrzeuglackierer oder -lackiererin)

• Görge Discount GmbH (Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel)

• Haarwerk GmbH (Friseurin bzw. Friseur)

• Perschmann (Kauffrau oder Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Fachlagerist/in oder Fachkraft für Lagerlogistik)

Ideengeber für BSBSDICH ist die schulbezogene Schulsozialarbeit in Remscheid, genannt Kompazz. Seit 2014 wird das Format in Braunschweig angeboten. Jugendlichen fällt es oftmals schwer, in Bewerbungsunterlagen deutlich zu machen, welche Fähigkeiten sie für den gewünschten Ausbildungsberuf mitbringen. Manchmal spiegeln die Noten auf dem Zeugnis nicht die tatsächliche Leistungsstärke wieder. Auch in dieser Staffel haben sich Unternehmen, die einen Ausbildungsberuf anbieten, der Hauptschülern offensteht, bereit erklärt, Filme statt Bewerbungen anzusehen. Überzeugt eine Bewerberin oder ein Bewerber, dann folgt als nächster Schritt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.

Die Kompetenzagentur Braunschweig ist eine Einrichtung der Beratung und Organisation beruflicher Laufbahnen für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren, die bei der Verwirklichung ihrer Ziele Unterstützung in Anspruch nehmen wollen. Ihre fünf Mitarbeiterinnen begleiten rund 400 junge Menschen pro Jahr. Neben Beratung und Begleitung bietet die Kompetenzagentur Schülerinnen und Schülern sowie Berufsstarterinnen und Berufsstartern auch Analyseverfahren und Unternehmenskontakte an.

Die Kompetenzagentur ist gemeinsam mit der Kommunalen Schulsozialarbeit, der Koordinierungsstelle Schulverweigerung – Die 2. Chance, der Kompetenzagentur Plus, dem Pro-Aktiv-Center, den Praxisklassen, der Schulabgängerbefragung und der Ausbildungsstellensituation in der Stelle Jugendsozialarbeit der Abteilung Jugendförderung der Stadt Braunschweig angesiedelt.

