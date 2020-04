Bremen – Einmal waschen, schneiden, festnehmen bitte …

Ort: Bremen-Burglesum, Bremerhavener Heerstraße – Zeit: 06.04.20, 23.30 Uhr.

Bremen – Ein Diebes-Trio versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Friseurgeschäft in Burglesum einzubrechen. Einsatzkräfte der Bremer Polizei nahmen zwei 21 und 39 Jahre alte Männer vorläufig fest.

Die Männer versuchten die Eingangstür des Salons in der Bremerhavener Heerstraße aufzuhebeln und verursachten dabei so viel Lärm, dass Anwohner die Polizei alarmierten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Einbrecher in Windeseile in verschiedene Richtungen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten zwei Männer stellen. Bei dem 39-Jährigen fanden die Ermittler Utensilien aus dem Halunkenfachhandel, wie Aufbruchwerkzeug, Messer und Drogen. Dazu trug er Arbeitshandschuhe – laut eigenen Angaben aufgrund der Corona-Pandemie…

Sein 21 Jahre alter Komplize konnte im Gebüsch gestellt werden. Im weiteren Umfeld entdeckten die Einsatzkräfte das mutmaßliche Fluchtauto und beschlagnahmten es. Die Ermittlungen zum dritten Mann dauern an.

Aufmerksame Zeugen sind ein wirkungsvoller und kostengünstiger Einbruchschutz. Rufen Sie über 110 die Polizei, wenn Sie verdächtige Personen, abgelaufene Alarmanlagen oder Hilferufe wahrnehmen. Der Anruf ist kostenlos und Hinweise werden von Fachleuten bewertet.

Polizei Bremen