Brümmerhof (NI) – Zwei junge Männer haben am Samstagabend in einem abgelegenen Wald- und Moorgebiet an der Steinfelder Straße mit einem Lagerfeuer für eine Brandgefahr gesorgt.

Ein Zeuge hatte das Ganze beobachtet und Polizei und Feuerwehr verständigt.

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 22 und 23 Jahre alten Männer ein.

Polizeiinspektion Rotenburg