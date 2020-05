Zeven – Einbrecher fährt im gestohlenen Citroen aus der Feldstraße davon

Erstellt in

Zeven (NI) – Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag nach einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Feldstraße das Auto der Bewohner gestohlen.

In die Wohnung gelangte der Unbekannte, in dem er ein auf Kipp stehendes Fenster zur Küche öffnete. Im Haus fielen ihm eine Damenhandtasche, ein Portemonnaie und Fahrzeugschlüssel in die Hände.

Damit konnte er einen auf dem Hof abgestellten braunen Citroen Picasso mit dem Kennzeichen BRV-DZ 21 starten. Im dem gestohlen Auto machte sich der Einbrecher aus dem Staub.

Die Polizei geht von einem Schaden von über zehntausend Euro aus. Hinweise bitte unter Telefon 04281/9306-0.

Polizeiinspektion Rotenburg