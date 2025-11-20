26. Februar 2020: Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig – Was das für die Sterbehilfe bedeutet – Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben gehört zu den sensibelsten und zugleich grundlegendsten Fragen unserer Zeit. Kaum ein anderes Thema bewegt Betroffene, Angehörige, Ärzte und die Politik so intensiv wie der Wunsch, den eigenen letzten Weg frei und würdevoll gestalten zu dürfen. Lange Zeit war der assistierte Suizid in Deutschland rechtlich weitgehend blockiert – bis das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2020 ein Urteil fällte, das die Debatte grundlegend veränderte.
Mit dieser historischen Entscheidung stellte das Gericht klar, dass jeder Mensch das Recht hat, über sein Lebensende selbst zu bestimmen – und dafür auf freiwillige Hilfe zurückgreifen darf. Das Urteil öffnete Türen, schuf aber gleichzeitig eine rechtliche Lücke, die bis heute nicht geschlossen worden ist. Der folgende Überblick erklärt, was das Urteil bedeutet, warum § 217 StGB aufgehoben wurde und weshalb Deutschland seitdem in einem ungeregelten Zwischenzustand verharrt.
Was bedeutet das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 genau?
Am 26. Februar 2020 hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein richtungsweisendes Urteil gefällt. Bis dahin galt in Deutschland § 217 StGB, der die „geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung“ unter Strafe stellte. Betroffen waren davon insbesondere Sterbehilfeorganisationen wie die DGHS oder Sterbehilfe Deutschland, aber auch Ärzte, die wiederholt Patienten begleiteten, und jede organisierte Form einer Suizidassistenz. Der Paragraf wurde 2015 eingeführt und war von Beginn an hoch umstritten.
Mit dem Urteil von 2020 erklärte das Bundesverfassungsgericht § 217 StGB für verfassungswidrig und nichtig. Die Begründung war eindeutig: Jeder Mensch besitzt ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Dieses umfasst die Freiheit, das eigene Leben zu beenden, die Freiheit, dabei Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen, und die Freiheit, diese Entscheidung zu jedem Zeitpunkt und aus jedem Grund treffen zu dürfen. Der Staat dürfe nicht vorschreiben, aus welchen Motiven jemand sterben möchte. Weder eine unheilbare Krankheit noch ein bestimmtes Leiden seien Voraussetzung für diese Entscheidung. Es handele sich um einen Akt persönlicher Autonomie.
Der Staat darf Regeln setzen – aber kein neues Verbot schaffen
Das Gericht stellte gleichzeitig klar, dass der Staat zwar Rahmenbedingungen schaffen dürfe – etwa Beratungsangebote, Wartezeiten oder die Prüfung der Freiverantwortlichkeit –, jedoch kein erneutes pauschales Verbot einführen könne. Solange der Gesetzgeber keine neuen Regelungen beschließt, gilt allein das Urteil von 2020. Das bedeutet: Assistierter Suizid ist erlaubt, ebenso die organisierte Sterbehilfe. Was fehlt, sind klare gesetzliche Vorgaben für Abläufe, Prüfungen und Verantwortlichkeiten.
Aus dieser Situation entsteht der rechtliche Graubereich, der bis heute besteht. Ärzte sind häufig unsicher, weil die Berufsordnungen der Länder unterschiedlich streng sind. Sterbehilfeorganisationen arbeiten ohne einheitliche Leitplanken. Betroffene wissen oft nicht, welche Schritte notwendig sind, welche Gutachten verlangt werden und welche Verfahren gelten. Der Bundestag ist seit 2020 mehrfach an einer Einigung über ein neues Gesetz gescheitert.
Was bedeutet das konkret?
Sterbehilfeorganisationen wie die DGHS dürfen Menschen begleiten und entsprechende Verfahren vermitteln. Ärzte können grundsätzlich helfen, sofern ihre jeweilige Landesärztekammer dies nicht ausdrücklich verbietet. Staatlich einheitliche Vorgaben existieren jedoch nicht. Es gibt keine verbindliche Beratungspflicht, keine klaren Kriterien zur Prüfung der Freiverantwortlichkeit und keine standardisierten Abläufe. Betroffene müssen ihren Weg daher meist über Vereine, Beratungen, ärztliche Gutachten und oft lange Wartezeiten suchen.
Fazit zum Urteil zu § 217 StGB
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 markiert einen tiefen Einschnitt in der deutschen Rechtsprechung. Erstmals wurde das individuelle Recht auf selbstbestimmtes Sterben ausdrücklich als Grundrecht anerkannt. Gleichzeitig zeigt die bis heute fehlende gesetzliche Neuregelung, wie dringend der Gesetzgeber handeln müsste. Solange klare Leitplanken fehlen, bleibt der assistierte Suizid in Deutschland von Unsicherheit, regionalen Unterschieden und fehlenden Standards geprägt. Ärzte fürchten berufliche Konsequenzen, Organisationen arbeiten ohne eindeutigen Rechtsrahmen, und Menschen, die einen selbstbestimmten Abschied suchen, müssen oft mühsame Wege gehen.
Der Gesetzgeber steht daher vor einer zentralen Aufgabe: ein rechtlich sicheres, ethisch verantwortungsvolles und für alle Beteiligten transparentes Regelwerk zu schaffen. Erst wenn dies gelingt, kann das in Karlsruhe bestätigte Grundrecht wirklich in der Praxis ankommen. Selbstbestimmtes Sterben. (hk)
