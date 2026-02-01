Copa Ca Backum: Karnevalistische Saunanacht in der Copa Oase in Herten NRW – Umfangreiches Programm am 7. Februar ab 18 Uhr
Herten. Die nächste Saunanacht im Copa Ca Backum steht kurz bevor: Unter dem Motto „Die Jecken sind los“ lädt die Copa-Saunawelt alle Gäste am Samstag, 7. Februar, von 18 bis 24 Uhr ins Backumer Tal.
Wenn zur Saunanacht die Jecken los sind, trifft karnevalistische Lebensfreude auf entspannte Wohlfühlmomente. Kostümierte Kolleginnen und Kollegen, fantasievolle Spektakel-Aufgüsse und närrische Akzente sorgen für besondere Stimmung, ohne den Charakter der Sauna aus den Augen zu verlieren. So kommen sowohl Feierfreudige als auch Ruhesuchende auf ihre Kosten.
Wie gewohnt startet die lange Saunanacht um 18 Uhr. Dann warten stündliche Aufgüsse, die abwechselnd in fünf verschiedenen Saunen durchgeführt werden. Eine Kostprobe gefällig? In der Sternenhimmelsauna warten der Bieraufguss (19 Uhr) sowie das „Partybeben in den heiligen Hallen“ (22 Uhr), während die Galeriesauna mit besonderen Mottos wie „König der Löwen” (20 Uhr) und „Die Römer sind los” (22 Uhr) aufwartet – Musik inklusive. Die Erdsauna bietet ebenfalls mehrere melodische Highlights, etwa den Disco-Aufguss (19.15 Uhr) und die Schlagerparty (21.15 Uhr). Der gesamte Aufgussplan ist vorab auf der Copa-Homepage www.copacabackum.de über den Eventkalender abrufbar.
Auch wer es ruhiger mag, findet zahlreiche Programmpunkte: So bietet das Copa eine Traumreise im Ruhehaus (20.15 Uhr) sowie Yoga im Solebecken (21.15 Uhr) an. Außerdem lädt Entspannungspädagogin Christina Zunke zur Bonbonmeditation (18.15 Uhr) und Duftreise (19.15 Uhr) in die Geysirsauna. Auch das beliebte textilfreie Schwimmen ist ab 22 Uhr wieder im Erlebnisbecken möglich.
Wer sich stärken möchte, kann dies besonders lange im Sauna-Restaurant tun: Dieses hat bis 23 Uhr geöffnet, die Saunawelt wie zu den Saunanächten gewohnt sogar bis 24 Uhr. Bereits ab Veranstaltungsbeginn lädt die Gastronomie darüber hinaus zu einem kleinen winterlichen Angrillen in den Saunagarten (18-21 Uhr).
Der Eintritt kann ganz einfach am Veranstaltungstag an der Kasse gebucht werden. Ab 18 Uhr werden nur noch Tageskarten verkauft. Wer am Veranstaltungstag schon vorher Gast im Saunabereich ist, benötigt demzufolge für das Abendprogramm kein eigenes Ticket, sondern kann – für den gleichen Eintritt wie an normalen Tagen – besonders lange entspannen. Mehr Informationen unter: www.copacabackum.de
***
Text: Pressestelle der Hertener Stadtwerke GmbH