Copa Oase Herten: Sauna-Spektakel bis Mitternacht am 1. Februar

Sauna-Spektakel bis Mitternacht am 1. Februar – Copa Oase lädt zur langen Saunanacht.

Herten. Winternächte sind lang! Dies gilt am Samstag, 1. Februar auch für das Saunieren im Copa Ca Backum: Das erste von fünf großen Sauna-Events im Jahr 2025 steht in der Copa Oase bevor. Am Veranstaltungstag ist das gesunde Schwitzen im Backumer Tal bis 0 Uhr möglich. Dazu wird im Rahmen des Mottos „Aufgusskelle statt Kamelle“ ein buntes und vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Los geht das Eventprogramm um 18 Uhr mit stündlichen Spezial-Aufgüssen in der Sternenhimmel- und Galeriesauna. Dabei wird das Team der Copa Oase zur Begrüßung eine karnevalistische Überraschung im Gepäck haben, doch keine Sorge! Gemäß des Mottos kommen auch nicht-jecke Saunagäste voll auf ihre Kosten – etwa mit Aufguss-Sinnesreisen im Dunkeln, dem beliebten Medibieren, dem musikalischen Aufguss „Klassik meets Rock“ und der traditionellen russischen Wenik-Zeremonie.

Textilfreies Schwimmen im Spaßbad ab 22 Uhr möglich

Bei großem Besucherinteresse wird auch die Geysirsauna zur zusätzlichen Aufgusssauna. Zusätzlich finden in der Geysirsauna spezielle Meditations- und Yogazeremonien (20 Uhr/22 Uhr) mit Entspannungspädagogin Christina Zunke statt, die ebenfalls eine Fantasiereise in der Sternenhimmelsauna (21 Uhr) anbietet. Und das Dampfbad lädt ab 18:30 Uhr stündlich zu Peeling-Verwöhnmomenten mit besonderen Aromen.

Wer zu später Stunde textilfrei schwimmen möchte, kann sich ebenfalls freuen: Nachdem das Spaß- und Sportbad um 22 Uhr seine Tore für den regulären Schwimmbetrieb schließt, steht das Erlebnisbecken im Spaßbad bis zum Ende der langen Saunanacht allen Gästen der Copa Oase zur freien Verfügung. Die Sauna-Gastronomie bietet unterdessen Speisen bis 23 Uhr an, die Bar hat für Getränkewünsche bis Mitternacht geöffnet.

Die Teilnahme an der Saunanacht ist im normalen Eintrittspreis inbegriffen. Das Copa weist jedoch darauf hin, dass am Veranstaltungstag ab 18 Uhr nur noch Tageskarten für die Saunawelt angeboten werden. Diese kosten für Erwachsene 24,20 Euro. Die Saunanacht folgt dabei nahtlos auf den normalen Samstagsbetrieb. Wer also vor Beginn der Veranstaltung eine 3-Stunden-Karte gebucht hat, kann wie gewohnt per Nachzahlung weitere Stunden in der Copa Oase genießen.

Text: Pressestelle der Hertener Stadtwerke GmbH