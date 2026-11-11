Die bundesweite Weideprämie für Milchkühe kommt – Staudte: „Beharrlicher Einsatz hat sich ausgezahlt“ – Hannover. Als wichtigen Erfolg für mehr Tierwohl, Biodiversität und Klimaschutz bezeichnet Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte die jüngste Einigung im Bund um eine bundesweite Weideprämie für Milchkühe und fordert zugleich eine zügige Umsetzung. „Die Weidehaltung von Milchkühen wird künftig ein fester Bestandteil der bundesweiten Agrarförderung werden. Das ist eine richtig gute Nachricht für die deutsche Weidehaltung von Milchkühen! Der laute gesamtgesellschaftliche Einsatz eines breiten Bündnisses aus Umwelt- und Landwirtschaftsverbänden, insbesondere engagierter Tierhalterinnen und -halter, hat sich gelohnt. Jetzt muss die Bundesregierung zügig liefern und die Direktzahlungsverordnung ändern, damit die Weidetierhalterinnen und -halter verlässlich mit der Prämie planen können.“
Die Regierungsfraktionen hatten sich gestern laut Medienberichten (Dienstag) auf eine zusätzliche Förderung der Weidehaltung von Milchkühen (Weideprämie) im Zuge der sogenannten bundesweit geltenden Öko-Regelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geeinigt.
Ministerin Staudte: „Bereits 2021, durch die damalige Bundesregierung zugesagt und 2024 vom Deutschen Bundestag beschlossen, hatten sich viele Weidebetriebe auf die beschlossene Weideprämie eingestellt. Die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministers Rainer, diese Prämie trotz parlamentarischer Beschlüsse nicht umsetzen zu wollen, hat die Branche insgesamt vor den Kopf gestoßen. Denn gerade die Milchviehbetriebe müssen angesichts einer langanhaltenden Phase schlechter Milchpreise und stetig steigender Kosten ums Überleben kämpfen. Gut, dass dies innerhalb der Koalition nicht akzeptiert wurde und nun der Weg frei ist für die bundesweite Weideprämie.“
Bundesweite Weideprämie für Milchkühe Hintergrundinformationen:
Bereits seit 2021 wird in Deutschland über die Notwendigkeit eines zusätzlichen Förderangebots für die klassische Grünlandwirtschaft debattiert. Hintergrund ist, dass für durchschnittliche Grünlandbetriebe – im Gegensatz zu Ackerbaubetrieben- innerhalb der Öko-Regelungen kaum Angebote existieren. Grünlandbetriebe haben somit bis heute kaum eine Möglichkeit, die im Zuge der GAP-Reform 2023 abgeschafften Greeningprämie durch eine Teilnahme an Öko-Regelungen zu kompensieren. Dies war einer der Gründe dafür, warum der Deutsche Bundestag 2024 beschlossen, hat die bundesweiten Öko-Regelungen um eine Weideprämie für Milchkühe zu ergänzen. Diese sollte ursprünglich ab 2025 beantragt werden können. Ihre Umsetzung wurde dann wiederum um ein Jahr auf 2026 verschoben, um den Bundesländern mehr Zeit für deren Umsetzung zu geben. Anstatt einen Ausgestaltungvorschlag für die Umsetzung der Weideprämie vorzulegen, hat die Bundesregierung Mitte 2026 nun wiederum deren Streichung vorgeschlagen. Ob diese wirklich umgesetzt wird, oder ob die Weideprämie von den landwirtschaftlichen Betrieben ab 2027 wie vorgesehen beantragt werden kann, wird aktuell im Bundestag debattiert. Eine Entscheidung wird im Laufe dieser Woche erwartet.
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Text: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz