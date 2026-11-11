Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Die bundesweite Weideprämie für Milchkühe kommt

Erstellt durch  

Aktuell, Buntes, Landwirtschaft, Niedersachsen, Politik, Thema Umwelt und Natur, Tierliebe & Tierschutz, Wirtschaft und Handel

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Niedersachsen

Die bundesweite Weideprämie für Milchkühe kommtStaudte: „Beharrlicher Einsatz hat sich ausgezahlt“ –  Hannover. Als wichtigen Erfolg für mehr Tierwohl, Biodiversität und Klimaschutz bezeichnet Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte die jüngste Einigung im Bund um eine bundesweite Weideprämie für Milchkühe und fordert zugleich eine zügige Umsetzung. „Die Weidehaltung von Milchkühen wird künftig ein fester Bestandteil der bundesweiten Agrarförderung werden. Das ist eine richtig gute Nachricht für die deutsche Weidehaltung von Milchkühen! Der laute gesamtgesellschaftliche Einsatz eines breiten Bündnisses aus Umwelt- und Landwirtschaftsverbänden, insbesondere engagierter Tierhalterinnen und -halter, hat sich gelohnt. Jetzt muss die Bundesregierung zügig liefern und die Direktzahlungsverordnung ändern, damit die Weidetierhalterinnen und -halter verlässlich mit der Prämie planen können.“


Die Regierungsfraktionen hatten sich gestern laut Medienberichten (Dienstag) auf eine zusätzliche Förderung der Weidehaltung von Milchkühen (Weideprämie) im Zuge der sogenannten bundesweit geltenden Öko-Regelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) geeinigt.

Ministerin Staudte: „Bereits 2021, durch die damalige Bundesregierung zugesagt und 2024 vom Deutschen Bundestag beschlossen, hatten sich viele Weidebetriebe auf die beschlossene Weideprämie eingestellt. Die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministers Rainer, diese Prämie trotz parlamentarischer Beschlüsse nicht umsetzen zu wollen, hat die Branche insgesamt vor den Kopf gestoßen. Denn gerade die Milchviehbetriebe müssen angesichts einer langanhaltenden Phase schlechter Milchpreise und stetig steigender Kosten ums Überleben kämpfen. Gut, dass dies innerhalb der Koalition nicht akzeptiert wurde und nun der Weg frei ist für die bundesweite Weideprämie.“

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

Bundesweite Weideprämie für Milchkühe Hintergrundinformationen:

Bereits seit 2021 wird in Deutschland über die Notwendigkeit eines zusätzlichen Förderangebots für die klassische Grünlandwirtschaft debattiert. Hintergrund ist, dass für durchschnittliche Grünlandbetriebe – im Gegensatz zu Ackerbaubetrieben- innerhalb der Öko-Regelungen kaum Angebote existieren. Grünlandbetriebe haben somit bis heute kaum eine Möglichkeit, die im Zuge der GAP-Reform 2023 abgeschafften Greeningprämie durch eine Teilnahme an Öko-Regelungen zu kompensieren. Dies war einer der Gründe dafür, warum der Deutsche Bundestag 2024 beschlossen, hat die bundesweiten Öko-Regelungen um eine Weideprämie für Milchkühe zu ergänzen. Diese sollte ursprünglich ab 2025 beantragt werden können. Ihre Umsetzung wurde dann wiederum um ein Jahr auf 2026 verschoben, um den Bundesländern mehr Zeit für deren Umsetzung zu geben. Anstatt einen Ausgestaltungvorschlag für die Umsetzung der Weideprämie vorzulegen, hat die Bundesregierung Mitte 2026 nun wiederum deren Streichung vorgeschlagen. Ob diese wirklich umgesetzt wird, oder ob die Weideprämie von den landwirtschaftlichen Betrieben ab 2027 wie vorgesehen beantragt werden kann, wird aktuell im Bundestag debattiert. Eine Entscheidung wird im Laufe dieser Woche erwartet.

SEO Booster AI PRO SEO Banner

***
Text: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #11.11.2026 #Agrarförderung #Agrarministerin Miriam Staudte #Agrarpolitik #Aktuell #Biodiversität #Bundesregierung #Bundestag #bundesweite Weideprämie für Milchkühe #Direktzahlungsverordnung #GAP #GAP-Reform 2023 #Grünlandwirtschaft #Hannover #Klimaschutz #Milchkühe #Milchviehbetriebe #Nachrichten #News #Öko-Regelungen #Tierwohl #Weidehaltung #Weideprämie #Weideprämie für Milchkühe

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com