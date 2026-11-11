Kann Ilse Aigner als Bundespräsidentin die Gräben im Land überwinden? – PETA fordert Einsatz auch für Tiere – Stuttgart, 11. November 2026 – Die CSU-Politikerin Ilse Aigner wurde von der Union als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin nominiert. PETA nimmt dies zum Anlass, Perspektiven für die Zukunft zu eröffnen. Harald Ullmann, Vorstandsvorsitzender von PETA Deutschland, kommentiert:
„Als Bundeslandwirtschaftsministerin hat Ilse Aigner ihrerzeit die Chance verpasst, den Tierschutz und das Leben fühlender Individuen über die Interessen der Tierindustrie zu stellen. Das höchste Staatsamt darf keine Bühne für Lobbyinteressen sein, sondern eine Repräsentanz auch für diejenigen, die keine Wahlzettel ausfüllen können. Denn wer Deutschland repräsentiert, muss für alle Lebewesen Verantwortung übernehmen. Chancen gäbe es als Bundespräsidentin genügend. Auch Tiere sind Teil unserer Gesellschaft. Sie sind von Entscheidungen betroffen und leben mit uns zusammen – wenn auch teilweise hinter Gittern oder Stallwänden unschuldig eingesperrt. Die Bundespräsidentin muss auch sie und ihre Bedürfnisse repräsentieren. Ein Anfang wären vegane Staatsbankette.“
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Text: PETA Deutschland e.V.,