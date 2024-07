Die Flussbestattung: Eine Alternative zur traditionellen Beerdigung. Ein Beitrag von Holger Korsten.

Die meisten von uns sind mit der traditionellen Beerdigung auf dem Friedhof vertraut, doch es gibt auch alternative Bestattungsformen, die immer mehr Anklang finden. Eine davon ist die Flussbestattung, die insbesondere auf dem Rhein eine lange Tradition hat. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, an einer solchen Zeremonie teilzunehmen, als wir meinen besten Freund in Holland auf dem Rhein beigesetzt haben. Diese Erfahrung hat mich tief beeindruckt und dazu inspiriert, mehr über diese besondere Bestattungsform zu schreiben.

Die Flussbestattung im Überblick

Bei einer Flussbestattung wird die Asche des Verstorbenen in einer biologisch abbaubaren Urne dem Fluss übergeben. Diese Methode der Beisetzung hat nicht nur eine starke symbolische Bedeutung – das Wasser als Symbol für das Leben und den Fluss des Lebens –, sondern bietet auch eine besonders naturnahe und friedliche letzte Ruhestätte.

Historischer Hintergrund

Die Tradition der Wasserbestattung reicht weit zurück in die Geschichte. Bereits die Wikinger und andere Seefahrervölker haben ihre Toten dem Wasser übergeben. Auch im Rhein, einem der wichtigsten Flüsse Europas, hat diese Art der Bestattung eine lange Tradition. Besonders in Holland und anderen Ländern mit engen Verbindungen zum Wasser wird diese Bestattungsform geschätzt.

Der Ablauf einer Flussbestattung

Eine Flussbestattung beginnt meist mit einer feierlichen Zeremonie an Bord eines speziell dafür ausgestatteten Schiffes. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, Abschiedsworte zu sprechen. Anschließend wird die Urne behutsam ins Wasser gelassen. Die Trauergäste können jetzt, als letzten Gruß, Blumen oder andere kleine Gaben dem Wasser übergeben. Die Zeremonie wird oft von einem Kapitän oder einem spirituellen Begleiter geleitet.

Vorteile der Flussbestattung

Neben der besonderen Atmosphäre und der tiefen Symbolik bietet die Flussbestattung auch praktische Vorteile. Sie ist häufig kostengünstiger als eine herkömmliche Beerdigung, da keine Grabstelle erworben und gepflegt werden muss. Zudem entfällt der Bedarf an Grabsteinen und aufwendigen Grabgestaltungen, was die Umwelt schont.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Verfügbarkeit in Deutschland

In Deutschland ist die Flussbestattung nicht erlaubt. Die Bestattungsgesetze der Bundesländer erlauben in der Regel nur die Beisetzung auf Friedhöfen oder in speziell ausgewiesenen Bestattungsgebieten in der See. Eine Flussbestattung ist in Deutschland daher nicht legal. Hingegen ist sie in den Niederlanden unter bestimmten Bedingungen erlaubt, was möglicherweise zu Verwechslungen führt.

Einige Bestattungsunternehmen in Deutschland, die Flussbestattungen z.B. in den Niederlanden anbieten, sind:

Mymoria : Ein modernes Bestattungsunternehmen, das verschiedene alternative Bestattungsformen, einschließlich der Flussbestattung, anbietet.

: Ein modernes Bestattungsunternehmen, das verschiedene alternative Bestattungsformen, einschließlich der Flussbestattung, anbietet. Flussbestattungen Rhein: Speziell auf Fluss-Bestattungen auf dem Rhein spezialisiert, bietet dieses Unternehmen umfassende Dienstleistungen an, um den Abschied würdevoll und reibungslos zu gestalten.

Es ist wichtig, sich im Vorfeld umfassend zu informieren und sicherzustellen, dass alle rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Interessierte sollten sich direkt an diese Unternehmen wenden, um Details über die Durchführung und die damit verbundenen Kosten zu erfahren.

Persönliche Eindrücke

Die Flussbestattung meines besten Freundes war eine tief bewegende Erfahrung. Die friedliche Atmosphäre des fließenden Wassers und die Möglichkeit, ihn auf eine so naturnahe Weise zu verabschieden, haben mir sehr geholfen, Abschied zu nehmen. Ich bin dankbar, dass ich diese Form der Bestattung kennenlernen durfte und hoffe, dass sie auch anderen Menschen Trost und Frieden bringen kann.

Fazit

Die Flussbestattung ist eine würdevolle und umweltfreundliche Alternative zur traditionellen Beerdigung. Sie bietet eine tiefere Verbindung zur Natur und kann eine tröstliche Möglichkeit sein, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden. Wer sich für diese Bestattungsform interessiert, sollte sich bei spezialisierten Bestattungsunternehmen über die Möglichkeiten und Bedingungen informieren. Leider bieten nicht viele Bestatter die Flussbestattung in Holland an.

Holger Korsten, Mittelrhein Tageblatt