Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge! – RADIO 21 und Rockland Radio feiern am Freitag, den 31. Oktober 2025, den 50. Geburtstag des legendären Queen-Hits mit einer außergewöhnlichen On-Air-Aktion.
Die irrste Playlist im Radio! 50-mal der gleiche Song. 50-mal „Bohemian Rhapsody“
Garbsen/Mainz, den 27.10.2025 – 50 Jahre „Bohemian Rhapsody“ – und eine Show, die diese Hymne so sehr liebt, dass sie bereit ist, sie 50-mal hintereinander zu spielen. RADIO 21 und Rockland Radio feiern am Freitag das Jubiläum des legendären Queen-Songs mit einer außergewöhnlichen On-Air-Aktion: Die Moderatoren der Morning-
Rockshow, Eggers & der Engelhardt, spielen „Bohemian Rhapsody“ 50-mal in Folge – live, ohne Pause, mit voller Hingabe.
Was als spontane Liebeserklärung an den Song begann, hat im Sender leidenschaftliche Diskussionen ausgelöst: „Wollen wir das wirklich machen? Wird das genial oder Wahnsinn?“ Gerade dieses Spannungsfeld macht die Aktion zu einem Radio-Experiment mit offenem Ausgang.
Wie lange hält die Begeisterung an? Wann wird aus Mitsingen plötzlich Wahnsinn? Und kann man sich an „Bohemian Rhapsody“ eigentlich überhören?
Die Hörer:innen sind mittendrin: Während der Aktion rufen RADIO 21 und Rockland Radio dazu auf, Sprachnachrichten, Videos und Mitsing-Clips über WhatsApp und Social Media einzuschicken. Jede Einsendung kann Teil der Show werden.
„Dieser Song ist größer als eine Generation. Jeder kennt ihn. Jeder fühlt ihn. Ihn 50-mal am Stück zu spielen ist kein Gag, das ist Liebe“, sagt Per Eggers. „Wir wollen feiern, wie sehr uns dieser Song bewegt, und gleichzeitig erleben, was passiert, wenn man zu weit geht.“ Morning-Rockshow-Moderator Philipp Engelhardt ergänzt: „Es wird laut, es wird wild – und vielleicht verlieren wir zwischendurch kurz den Verstand. Aber das ist Rock. Und vor allem: Wir machen das zusammen. Die Hörer:innen sind der Chor. Sie sind Freddie!“
Die Aktion startet am Freitag, 31. Oktober 2025, um 6:00 Uhr live On Air und wird den ganzen Tag über in den Instagram- und Facebook-Stories dokumentiert.
Mit der Aktion betonen die Sender ihre Rolle als Stimme der Rockkultur, als Community-Ort mit starken gemeinsamen Momenten und als Programm, das Mut zur Haltung und zum Experiment hat.
Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge – Aktionsdetails:
- Freitag, 31.10.2025, ab 6:00 Uhr
- Morning-Rockshow mit Eggers & der Engelhardt
- Sender: RADIO 21 und Rockland Radio
- Mitmachen: Einsendungen über WhatsApp & Social Media
– Instagram RADIO 21 und Instagram Rockland Radio
– Facebook RADIO 21 und Facebook Rockland Radio
Über das Deutsche Städte-Network (DSN)
RADIO 21 und Rockland Radio sind Teil des Deutschen Städte-Networks (DSN), das mit mehr als 2,7 Millionen Hörern in Niedersachsen, Bremen, Rheinland-Pfalz, NRW, Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Teilen Hessens und Baden-Württembergs über UKW, DAB+, Kabel, Stream und Apps verbreitet wird.
Das Deutsche Städte-Network ist mit seinen Formaten „Rock“ und „Country“ sowie den Marken RADIO 21, Rockland Radio, Antenne Sylt und The WOLF in nahezu ganz Westdeutschland aktiv.
Die besondere Stärke des Networks liegt in seiner lokalen Relevanz: Mit der Strategie „Think big on a local level“ schaltet das Network seine Programme mehrmals pro Stunde für lokale Inhalte und lokale Werbung in inzwischen 72 Städte auseinander.
Bild & Text: Jennifer Stark / Julia Hofmann – Medieninformation RADIO 21 / Rockland Radio