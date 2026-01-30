DJ GerreG veröffentlicht neue Single „Wenn Liebe bleibt“ – musikalischer Trost für trauernde Tierfreunde – Hamburg, 30. Januar 2026 – Mit seiner neuen Single Wenn Liebe bleibt widmet sich DJ und Musikproduzent DJ GerreG einem Thema, das viele Tierfreunde tief im Herzen berührt: dem Abschied von einem geliebten Haustier. Der Song ist seit 0 Uhr auf allen gängigen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.
„Wenn Liebe bleibt“ richtet sich bewusst und ausschließlich an Menschen, die den Verlust eines tierischen Familienmitglieds erleben mussten. Haustiere sind für viele weit mehr als Begleiter – sie sind Familienmitglieder, Seelentröster und feste Konstanten im Alltag. Ihr Tod hinterlässt oft eine tiefe Leere, für die es kaum Worte gibt. Genau diese stille, oft unterschätzte Trauer greift der Song einfühlsam auf.
Mit ruhigen Klängen, einer reduzierten und warmen Produktion sowie sehr sensiblen Textzeilen schafft DJ GerreG einen musikalischen Raum für Trauer, Erinnerung und Dankbarkeit. Der Song verzichtet bewusst auf große Effekte oder dramatische Inszenierung. Stattdessen steht die leise Botschaft im Mittelpunkt, dass echte Liebe nicht endet, wenn ein Tier geht – sie bleibt in Erinnerungen, in gemeinsamen Momenten und im Herzen.
Begleitend zur Single ist das offizielle Musikvideo bereits auf dem YouTube-Kanal von DJ GerreG zu sehen.
Besonders bemerkenswert: Ein erst vor Kurzem veröffentlichtes YouTube-Short, das lediglich als kurze Vorschau diente, erzielte innerhalb kürzester Zeit über 2.100 Aufrufe und 66 Likes. Dies ist umso bemerkenswerter, da der YouTube-Kanal von DJ GerreG noch ganz neu ist, keine Abonnenten hatte und nicht einmal 30 Tage besteht.
Die Resonanz zeigt, wie groß der Bedarf an sensibler, ehrlicher Musik für trauernde Tierfreunde ist. „Wenn Liebe bleibt“ versteht sich nicht als klassischer Popsong, sondern als musikalischer Begleiter in schweren Momenten – leise, würdevoll und voller Mitgefühl.
Über DJ GerreG:
DJ GerreG ist Musiker, Produzent und Hochzeits- & Event-DJ aus Norddeutschland. Neben tanzbaren Produktionen veröffentlicht er zunehmend emotionale Songs mit Tiefgang. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf Musik für Tierfreunde und dem respektvollen Umgang mit dem Thema Trauer und Tierverlust. Mit seinen Veröffentlichungen möchte er nicht nur unterhalten, sondern berühren, trösten und ein Zeichen für Mitgefühl setzen.
Ausblick auf weitere Veröffentlichungen
Neben der aktuellen Single Wenn Liebe bleibt stehen bereits weitere Songs von DJ GerreG kurz vor der Veröffentlichung. Darunter befindet sich auch ein bewusst kontrastreicher Titel: der ausgelassene Malle- und Party-Song Samstag Nacht an der Nordseeküste, der auf gute Laune, Mitsingen und Feierstimmung setzt.
Der Titel ist Teil des aktuellen Samplers Top of the Party – Karneval 2026 und erscheint dort in prominenter Gesellschaft. Auf dem Sampler sind unter anderem auch bekannte Namen der Party- und Schlagerszene vertreten, darunter Markus Becker, Christin Stark und Antonia aus Tirol, sowie zahlreiche weitere Künstler.
Mit dieser stilistischen Bandbreite – von emotionaler Tiefe bis hin zu ausgelassener Partymusik – zeigt DJ GerreG seine Vielseitigkeit als Produzent und Künstler. Weitere Veröffentlichungen für das Jahr 2026 sind bereits in Planung. (hk)