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Osterspaziergang in den Herrenhäuser Gärten

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Osterspaziergang in den Herrenhäuser Gärten – Der mit Frühlingsblumen geschmückte Große Garten lädt am Ostersonntag, 5. April, zum traditionellen Osterspaziergang ein. Von 10 bis 17 Uhr wird ein abwechslungsreiches Familien-Programm angeboten.

Osterhasen verteilen im Großen Parterre Schokolade an die Kinder. Lili & Claudius fordern mit einem barocken Spielprogramm die Geschicklichkeit und Kreativität heraus. Und die Frühlingsfee ist im Garten mit einem Spiel- und Bastelangebot unterwegs. Märchenerzähler*innen berichten zwischen 12 und 16 Uhr von interessanten Geschichten – ganz wie zur Barockzeit, als es noch wenig Bücher gab. Solange der Vorrat reicht gibt es gebrannte Baumscheiben mit einem Ostermotiv als Souvenir. Eine Foto-Wand auf dem Orangenplatz eignet sich hervorragend für Schnappschüsse als Andenken.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Hannover

Unterhaltsame, informative und vor allem kniffelige Erkundungstouren durch den Großen Garten sind jederzeit auf eigene Faust mit den digitalen Schnitzeljagden (sogenannten Actionbounds) möglich, während der Osterferien gibt es eine spezielle Oster-Tour. Hannover Marketing und Tourismus bietet für alle, die lieber an einer klassischen Führung teilnehmen möchten, um 10.30 Uhr den Herrenhausen-Rundgang „Königliche Gartenpracht“ an.  Zudem ist der prachtvolle Festsaal der Galerie geöffnet und kann um 12.30 Uhr und 14 Uhr bei Führungen erkundet werden.

Im Georgengarten klappern mit Saisonstart wieder die Pferdehufe: Mit Kutschen können sich bis zu vier Personen für 30 Minuten chauffieren lassen (25 Euro). Hoch hinaus geht es im GOP-Ballon, der an einem Kran in die Lüfte gezogen wird. Diese Vogelperspektive über die Herrenhäuser Gärten ist mit dem Gartenticket kostenlos.

Üppiges Grün und jede Menge Pflanzenschätze sind im Berggarten in den Schauhäusern zu bestaunen. Frühlingsblüten bringen Farbenpracht ins Freiland. Eine Fotoausstellung unter freiem Himmel zeigt die besten Gartenfotos im Subtropenhof.

Das Museum Schloss Herrenhausen zeigt in der Dauerausstellung „Vier Kutschen, ein Königreich. Hannover 1814-1866“ die goldenen Kutschen der Welfen.

Während des Osterspaziergangs erklingen über die Lautsprecher im Großen Parterre Frühlingsgedichte, die Wasserspiele springen durchgehend. Grauwinkels Schlossküche bietet Snacks und Getränke an.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Kosten Garteneintritt: 10 Euro/Erwachsene, Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre frei.

Kosten für den Herrenhausen-Rundgang „Königliche Gartenpracht“ inkl. Garteneintritt: 16 € Erwachsene, 10 € Schüler & Studenten (ab 18 Jahre), 4 € Kinder & Jugendliche (bis 18 Jahre), Anmeldung erforderlich per E-Mail an st**********@****************us.de)

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Text: Hannover Stadt

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