WDR Funkhausorchester: Irish Music – Hamm. Das WDR Funkhausorchester entführt das Publikum am Samstag, 7. März, um 18:00 Uhr im Kurhaus auf die Grüne Insel.
Denn Irland ist nicht nur weltberühmt für seine gute Butter, die Erfindung der Schokomilch (in der Tat wird dem Arzt, Naturforscher und Sammler Sir Hans Sloane (1660 – 1753) nachgesagt, als erster Milch mit Schokolade gemischt zu haben, in den 1750er-Jahren kam die Marke „Sir Hans Sloane’s Milk Chocolate“ auf den Markt) und extrastarkes Dunkelbier (das Irish Dry Stout, entwickelt von Arthur Guinness), sondern auch für so richtig gute Musikexporte. Gemeinsam mit seinem Chefdirigenten, dem Iren David Brophy, spielt das Funkhausorchester an diesem Abend Klassiker der irischen Musikgeschichte – natürlich original mit Fiddle und Dudelsack.
Genauer gesagt, dem irischen Dudelsack – die Uillean Pipes. Sieben Jahre lernen, sieben Jahre spielen – das ist die benötigte Zeit, um das Spiel dieses technisch vielleicht raffiniertesten Dudelsacks zu beherrschen. Der Name kommt vom irischen „píobaí uilleann“, was wörtlich übersetzt etwa „Pfeifen über den Ellenbogen“ bedeutet. Das beruht darauf, dass der Dudelsack nicht mit dem Mund, sondern über einen mit dem Ellenbogen betätigten Blasebalg mit Luft versorgt wird. Gespielt wird in der Regel im Sitzen, unter dem linken Arm befindet sich der Sack, der von dem unter dem rechten Ellenbogen zusammengedrückten Blasebalg angetrieben wird.
Von Irland aus geht es mit Shaun Daveys bahnbrechendem Cross-over-Epos „The Brendan Voyage Suite“ Richtung Amerika. Das Werk aus dem Jahr 1980 kombiniert erstmals den weichen Klang des irischen Dudelsacks mit einem klassischen Symphonieorchester und schildert die abenteuerliche Atlantiküberquerung von Tim Severin auf den Spuren des Heiligen Brendan aus dem 6. Jahrhundert. Anschließend reist das Orchester mit „Riverdance“ im Stepptanz wieder zurück.
Dirigent David Brophy wurde 1972 in Dublin geboren. Er studierte am Dublin Institute of Technology College of Music, dem Trinity College Dublin sowie in England und in den Niederlanden. Neben einer langjährigen Zusammenarbeit mit Chor und Orchestern der irischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RTÉ, realisierte er Projekte mit weltweit bekannten Musiker:innen wie U2, Lang Lang, Nicola Benedetti, Sinéad O’Connor, Danielle de Niese und Sir James Galway. Er leitete zahlreiche Uraufführungen irischer Komponisten und arbeitete mit verschiedenen amerikanischen Orchestern zusammen. Seit der Spielzeit 24/25 ist er Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters.
Auf höchstem Niveau und mit besonderer Spielfreude bietet das WDR Funkhausorchester seit fast 80 Jahren unterhaltende Musik in allen Facetten, von Filmmusik, Operetten und Chansons über sinfonischen Jazz, Crossover- und Weltmusik-Programme bis hin zu Klassik und zeitgenössischer Musik. Seine Vielseitigkeit ist Programm, die Meister:innen des musikalischen Genrewechsels und der virtuosen Lässigkeit schaffen inspirierende Musik-Momente und eröffnen dabei neue Perspektiven auf die Welt der orchestralen Musik.
Text: WDR Funkhausorchester über Pressestelle der Stadt Hamm