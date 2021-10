Dresden – ehrensache.jetzt mittendrin: Vermittlung von Ehrenämtern im „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“

Dresden (SN) – Von Dienstag, 26. Oktober, bis Donnerstag, 28. Oktober 2021, vermittelt die Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt bereits zum zweiten Mal im Zentrum der Dresdner Altstadt Ehrenämter an alle Dresdnerinnen und Dresdner, die sich engagieren möchten. Das Team der Agentur ist an diesen Tagen von 12 bis 18 Uhr zu Gast im „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“ auf der Kreuzstraße 2. Interessierte können sich über eine große Bandbreite an Themen und Einsatzstellen informieren. Es ist keine Anmeldung nötig, aber die 3G-Reglung im Rahmen der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist zu beachten.

Aktuell nimmt das Ehrenamtsleben in den Dresdner Vereinen und Initiativen wieder an Fahrt auf. Auch auf der Vermittlungs-Plattform www.ehrensache.jetzt gab es noch nie so viele Inserate wie derzeit. Gesucht werden aktuell u. a. Freiwillige für den Senioren-Telefonbesuchsdienst, Familienhelfer, Unterstützerinnen von Naturschutz-Projekten, Paten für Grundschulkinder, Wanderleiterinnen, Friedhofsführer, Social-Media-Expertinnen u. v. m. Über die Plattform sind zur Zeit über 2.300 ehrenamtliche Wochenarbeitsstunden in Dresden vermittelt.

Die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung, die ihren Sitz in Blasewitz in der Nähe des Schillerplatzes hat, ist künftig einmal monatlich im „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“ zu Gast. Die nächsten Termine sind: 23. bis 25. November und 14.bis 16. Dezember 2021.

Weitere Informationen gibt es auf www.ehrensache.jetzt und www.zukunftsstadt-dresden.de

Zur Freiwilligenagentur

Die Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt der Bürgerstiftung Dresden ist die Beratungs- und Vermittlungsstelle für Ehrenämter in der Stadt. Sie bietet mit der Online-Plattform www.ehrensache.jetzt die Vermittlung von Ehrenämtern im Internet an, um Menschen, die sich engagieren wollen, mit den passenden Einsatzstellen zusammenzubringen. Das Team der Freiwilligenagentur berät außerdem im persönlichen Gespräch, ist bei zahlreichen Veranstaltungen präsent und organisiert neben der jährlichen Ehrenamtsbörse weitere Aktionen und Events. ehrensache.jetzt ist ein Projekt der Bürgerstiftung in Partnerschaft mit der Landeshauptstadt Dresden.

Zum „Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“

Im „Bürgerlabor“ auf der Kreuzstraße 2 präsentiert das Projekt „Zukunftsstadt Dresden“ seit Juli 2021 Ergebnisse der Bürgerprojekte, die nachhaltige und innovative Ideen für Dresdens Zukunft entwickelt haben und diese umsetzen. Dresdner Bürgerinnen und Bürger sowie Politik- und Kooperationspartner sind eingeladen, sich über die Projekte zu informieren, auszutauschen, sich aktiv einzubringen und zu unterstützen. Gemeinsam mit „ehrensache.jetzt“ werden die Themen „bürgerschaftliches Engagement“ und „Ehrenamt“ aktiviert und in die Stadtgesellschaft vermittelt.

Kontakt

Freiwilligenagentur ehrensache.jetzt

Bürgerstiftung Dresden

Telefon: 0351-3158161

Mobil: 0159-06779197

E-Mail: info@ehrensache.jetzt

Landeshauptstadt Dresden

Abteilung Bürgeranliegen

„Bürgerlabor der Zukunftsstadt Dresden“

Christiane Wagner

Telefon: 0351-4882178

E-Mail: cwagner2@dresden.de

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll