Dresden – Hinweis: Abteilung Grundstückswertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ziehen im World Trade Center um

Dresden (SN) – Hinweis: Die Abteilung Grundstückswertermittlung und die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Amt für Geodaten und Kataster der Landeshauptstadt Dresden ziehen innerhalb des World Trade Centers, Ammonstraße 74, 01067 Dresden um. Ab Donnerstag, 28. Oktober 2021, finden Bürgerinnen und Bürger ihre Ansprechpersonen in den neuen Räumlichkeiten in der 3. Etage.

Die Sprechzeiten sind weiterhin Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie Dienstag von 9 bis 18 Uhr. Es wird darum gebeten, Anliegen per E-Mail zu stellen oder telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Der unabhängige Gutachterausschuss der Landeshauptstadt Dresden sowie die Abteilung Grundstückswertermittlung sind unter der Telefonnummer 0351-4884071 oder per E-Mail an grundstueckswertermittlung@dresden.de zu erreichen. Die Anschrift der Geschäftsstelle bleibt unverändert.

www.dresden.de/gutachterausschuss

