Dresden – Ferien für Entdecker: Kommunales Schulferien-Kurs-Programm geht an den Start

Dresden – Ferien für Entdecker: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2020 den Beschluss gefasst, ein kommunales Schulferien-Kurs-Programm zu organisieren.

Pünktlich zum Start der Sommerferien geht dieses nun an den Start. Die Schülerinnen und Schüler erwartet ein vielfältiges und spannendes Angebot beispielsweise in den städtischen Museen, dem Stadtarchiv, dem tjg. theater junge generation, der Jugendkunstschule und den Bibliotheken. Auch Schwimmkurse für Zweitklässler des Schuljahres 2019/2020, deren Schwimmunterricht corona-bedingt ausgefallen ist und die bisher nicht schwimmen können, werden angeboten. Alle Angebote sind kostenlos. Das Programm ist abrufbar unter www.dresden.de/ferien-fuer-entdecker.

Bildungsbürgermeister Donhauser: „Die Ferien sind für die Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr mehr als verdient. Ich freue mich, dass der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Dresdner Verwaltung sowie in den städtischen Einrichtungen innerhalb weniger Tage ein so spannendes Ferienangebot entwickelt haben.“

Das für das Programm zur Verfügung gestellte Budget beträgt insgesamt 100 000 Euro. Ziel dieses Programms ist es, die Folgen der Corona-Pandemie für Schülerinnen und Schüler zu mildern. Dem Stadtrat war es bei seiner Beschlussfassung wichtig, dieses Programm zunächst vordergründig für Schülerinnen und Schüler zu konzipieren, denen in den Familien die notwendige Unterstützung fehlt. Innerhalb kurzer Zeit konnte dieses Programm unter Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche für Bildung, Kultur und Sport aufgestellt werden.

