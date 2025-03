Historische Ereignisse am 1. März – Ein Rückblick in der Geschichte

Heute blicken wir auf bedeutende Ereignisse der Geschichte zurück, die sich am 1. März zugetragen haben. Unter den zahlreichen Meilensteinen ragt besonders Napoleons Rückkehr aus der Verbannung im Jahr 1815 hervor. Mit seiner triumphalen Rückkehr aus Elba begann die Herrschaft der Hundert Tage, die Europa in eine neue Phase der Unsicherheit und kriegerischen Auseinandersetzungen führte. Doch auch in anderen Jahren gab es bemerkenswerte Entwicklungen, die Geschichte schrieben.

293: Die Tetrarchie im Römischen Reich

Die römischen Kaiser Diokletian und Maximian erweitern ihre Herrschaft, indem sie Constantius Chlorus und Galerius zu Mitkaisern ernennen. Dieses System der geteilten Macht, bekannt als Tetrarchie, soll Stabilität bringen, kann aber das spätere Chaos im Reich nicht verhindern.

305: Zwei neue Kaiser im Römischen Reich

Nach dem Rücktritt von Diokletian und Maximian übernehmen Constantius Chlorus und Galerius die Herrschaft als Kaiser. Dies markiert eine Machtverschiebung, doch das Reich bleibt instabil.

1711: Erstausgabe von The Spectator

In London erscheint die erste Ausgabe von The Spectator, einer Zeitung, die politischen und gesellschaftlichen Diskurs fördert.

1753: Schweden wechselt den Kalender

Schweden führt den Gregorianischen Kalender ein und springt direkt vom 17. Februar auf den 1. März.

1783: Die Konföderationsartikel treten in Kraft

Die USA erhalten mit der Ratifizierung durch Maryland eine erste Verfassungsgrundlage.

1815: Napoleons Rückkehr aus der Verbannung

Napoleon kehrt aus dem Exil auf Elba nach Frankreich zurück und leitet die Herrschaft der Hundert Tage ein.

1818: Erstaufführung eines Werks von Franz Schubert

In Wien wird erstmals ein Werk von Franz Schubert, die Ouvertüre im italienischen Stil, öffentlich aufgeführt.

1823: Eröffnung des Wiener Volksgartens

Der Wiener Volksgarten wird als erster Park in kaiserlichem Besitz für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

1845: Annexion von Texas durch die USA

Die USA nehmen Texas offiziell in ihr Staatsgebiet auf, was zu Spannungen mit Mexiko führt.

1867: Nebraska wird US-Bundesstaat

Nebraska tritt als 37. Bundesstaat den USA bei.

1872: Gründung des Yellowstone-Nationalparks

Der erste Nationalpark der Welt wird in den USA gegründet.

1879: Werner Siemens beleuchtet Berlin

Werner Siemens installiert eine Kohlebogenlampe an seinem Haus, bald darauf werden Berliner Straßen damit ausgestattet.

1882: Eröffnung des ersten Warenhauses von Oscar Tietz

Oscar Tietz eröffnet sein erstes Warenhaus in Gera und legt den Grundstein für Hertie.

1893: Erstausgabe des Hannoverschen Anzeigers

Die erste Ausgabe des Hannoverschen Anzeigers, der späteren Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, erscheint.

1896: Entdeckung der Radioaktivität

Henri Becquerel entdeckt die Radioaktivität, als er Fotoplatten entwickelt.

1901: Eröffnung der Wuppertaler Schwebebahn

Die Schwebebahn nimmt auf der ersten Teilstrecke Zoologischer Garten – Kluse den Betrieb auf.

1907: Gründung von Daihatsu

In Japan wird mit Hatsudoki Seizo der erste Automobilhersteller des Landes gegründet.

1912: Eröffnung der ersten Ringbahn-Strecke in Hamburg

Die Hamburger U-Bahn nimmt auf ihrer ersten Ringbahn-Strecke den Betrieb auf.

1912: Erster Fallschirmsprung aus einem Flugzeug

Albert Berry führt den ersten Fallschirmsprung aus einem Flugzeug durch.

1925: Einführung des Schillings in Österreich

Der Schilling löst in Österreich die Krone als Währung ab.

1935: Saarland kehrt ins Deutsche Reich zurück

Nach einer Volksabstimmung wird das Saarland wieder uneingeschränkt Teil des Deutschen Reichs.

1938: Gründung von Samsung

Der südkoreanische Mischkonzern Samsung wird gegründet.

1943: Massaker von Korjukiwka (Ukraine)

Über 6.700 Zivilisten werden als „Strafaktion“ für einen Partisanenangriff von der Wehrmacht ermordet.

1945: Erster bemannter Raketenflug endet tödlich

Der Testpilot Lothar Sieber stirbt beim ersten bemannten Flug mit der Rakete Bachem Natter.

1946: Verstaatlichung der Bank of England

Die Bank of England wird verstaatlicht, ihre Altaktionäre werden entschädigt.

1947: Beginn der Arbeit des IWF

Der Internationale Währungsfonds (IWF) nimmt seine Tätigkeit auf.

1948: Gründung der Bank deutscher Länder

Die Bank deutscher Länder, Vorläuferin der Bundesbank, wird in Frankfurt gegründet.

1953: Josef Stalin erleidet einen Schlaganfall

Nach einem Abendessen mit engen Vertrauten erleidet Stalin einen Schlaganfall, an dem er vier Tage später stirbt.

1954: Fehlberechnungen bei US-Atomtest Castle Bravo

Durch eine Fehleinschätzung kommt es zu starkem radioaktivem Fallout auf einer bewohnten Insel.

1956: Gründung der Nationalen Volksarmee (NVA)

Die DDR gründet offiziell die Nationale Volksarmee und das Ministerium für Nationale Verteidigung.

1961: US-Präsident Kennedy gründet das Friedenskorps

John F. Kennedy ruft das Friedenskorps ins Leben, um Entwicklungsländer zu unterstützen.

1963: Erste Lebertransplantation

Thomas E. Starzl führt die erste Lebertransplantation der Welt durch.

1966: Raumsonde Venera 3 erreicht die Venus

Die sowjetische Raumsonde Venera 3 wird das erste von Menschen geschaffene Objekt, das die Venus erreicht.

1970: SPÖ wird stärkste Partei in Österreich

Bruno Kreisky führt die SPÖ zum Wahlsieg bei den Nationalratswahlen.

1972: Eröffnung der Nürnberger U-Bahn

Die Nürnberger U-Bahn nimmt ihren Betrieb auf.

1972: Tod von Richard Epple nach Polizeischüssen

Der 18-jährige Lehrling Richard Epple wird nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei erschossen. Die Beamten halten ihn fälschlicherweise für ein Mitglied der RAF. Der Fall sorgt in der Bundesrepublik für Diskussionen über Polizeigewalt und den Umgang mit Verdächtigen in Zeiten des RAF-Terrors.

1973: Veröffentlichung von The Dark Side of the Moon

Die britische Rockband Pink Floyd veröffentlicht das Album The Dark Side of the Moon. Mit seiner innovativen Klangästhetik und tiefgründigen Themen wird es zu einem der meistverkauften und einflussreichsten Alben der Musikgeschichte.

1978: Sarg von Charlie Chaplin gestohlen

Der Sarg von Charlie Chaplin wird in der Schweiz entwendet, um Lösegeld zu erpressen.

1983: Vorstellung der Swatch-Uhr

In Zürich wird die erste Swatch-Uhr vorgestellt. Die farbenfrohen und preisgünstigen Armbanduhren revolutionieren den Uhrenmarkt und etablieren sich als modisches Accessoire weltweit.

1990: Einführung des Zivildienstes in der DDR

Die Regierung Modrow ersetzt den Wehrersatzdienst als Bausoldat durch den Zivildienst.

1990: Gründung der Treuhandanstalt in der DDR

Die DDR gründet eine Anstalt zur Verwaltung des Volkseigentums, die später in die bundesdeutsche Treuhandanstalt übergeht.

1992: Bosnien und Herzegowina erklärt die Unabhängigkeit

Nach einem umstrittenen Referendum erklärt die Republik Bosnien und Herzegowina ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien. Dies führt zu einem blutigen Krieg, der bis 1995 andauert und die Region nachhaltig prägt.

1997: Nintendo 64 erscheint in Europa

Die beliebte Videospielkonsole Nintendo 64 wird in Europa veröffentlicht. Mit Titeln wie Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time setzt sie neue Maßstäbe in der Gaming-Welt und prägt eine ganze Generation von Spielern.

2015: Gründung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird der Nationalpark Hunsrück-Hochwald offiziell ausgewiesen. Er dient dem Schutz der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft und fördert nachhaltigen Tourismus in der Region.

2017: Finnland erlaubt die gleichgeschlechtliche Ehe

Als letztes nordisches Land führt Finnland die Ehe für alle ein. Mit diesem Schritt setzt das Land ein Zeichen für Gleichberechtigung und die Anerkennung der Rechte homosexueller Paare.

2018: Tobias Hans wird Ministerpräsident des Saarlandes

Nach dem Wechsel von Annegret Kramp-Karrenbauer in die Bundespolitik wählt der saarländische Landtag Tobias Hans zum neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende übernimmt damit die Regierungsverantwortung im kleinsten Flächenland Deutschlands.

Die Geschichte ist geprägt von bahnbrechenden Ereignissen und Wendepunkten, die bis heute ihre Spuren hinterlassen haben.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt