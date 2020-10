Dresden – Neue Corona-Fälle an vier Dresdner Schulen und in zwei Seniorenheimen am 16.10.2020 gemeldet

Gesundheitsamt verfügt Quarantäne und ermittelt Kontakte.

Dresden (SN) – In vier Dresdner Schulen und zwei Seniorenheimen gibt es neue Corona-Fälle: Betroffen ist die 62. Grundschule, wo eine Person positiv getestet wurde und für eine zweite Klasse Quarantäne bis zum 26. Oktober angeordnet wurde.

Außerdem ist in der 62. Oberschule eine Person positiv getestet worden und für eine sechste Klasse Quarantäne bis ebenfalls 26. Oktober gültig. Je einen Fall gibt es an der Dreikönigsschule und am Gymnasium Klotzsche. Hier laufen die Kontaktermittlungen.

Im Dresdner Osten sind zwei Seniorenheime betroffen. In einem gibt es zwei und in einem weiteren einen positiven Befund. Das Gesundheitsamt ermittelt ebenfalls.

