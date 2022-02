Dresden – Stadtentwicklung: Die Erstellung „Masterplan Prohlis 2030“ geht los

Stadtteil soll gemeinsam mit Bewohnern und Akteuren vor Ort weiterentwickelt werden.

Dresden (SN) – Die Landeshauptstadt Dresden nimmt Stadtteile mit besonderen Entwicklungsbedarfen noch stärker in den Fokus ihrer Arbeit und hat sich für Prohlis als Pilotgebiet entschieden. Unter Einbindung der Bewohner und Akteuren vor Ort erarbeitet die Stadt bis Ende 2022 einen Plan, mit welchen Ideen und Maßnahmen sich der Stadtteil Prohlis positiv weiterentwickeln lässt.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert: „Ich freue mich, dass nach intensiver Vorbereitung der Beteiligungsprozess zum Masterplan Prohlis startet. Mit dem Masterplan wollen wir eine Strategie und konkrete Maßnahmen entwickeln, um negativen Entwicklungen entgegenzusteuern und die Situation vor Ort zu verbessern.“

Für die Stadtverwaltung leitet Jörg Lämmerhirt, Stadtbezirksamtsleiter Prohlis, das Vorhaben und ist Ansprechpartner zum Masterplan vor Ort. „Im Stadtteil Prohlis ist alles vorhanden, was man für gutes städtisches Wohnen benötigt, eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur, gute Verkehrsanbindung, viel Grün sowie preiswerter und zeitgemäß ausgestatteter Wohnraum. Kurzum hier lässt es sich gut wohnen. Der nun begonnene Prozess soll die Attraktivität von Prohlis befördern sowie die Identifikation der Prohliserinnen und Prohliser mit ihrem Stadtteil und das Miteinander im bevölkerungsreichen Stadtteil stärken,“ so Jörg Lämmerhirt.

Das Projekt wird fachlich durch die Stesad GmbH und die Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung begleitet.

Weitere Informationen zum Prozess „Masterplan Prohlis 2030“ sind unter www.dresden.de/masterplan-prohlis abrufbar.

Umfrage zur Verbesserung der Lebensverhältnisse

Ab sofort bis Freitag, 4. März, haben die Prohliser sowie Akteure vor Ort die Möglichkeit, sich an einer Umfrage zum Stadtteil zu beteiligen und die Lebenssituation zu bewerten sowie erste Ideen und Wünsche für den Stadtteil mitzuteilen. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in die Ausarbeitung des Masterplans sowie weiterer Fachkonzepte ein.

An der Umfrage kann man entweder online in deutscher oder englischer Sprache teilnehmen oder einen Papierfragebogen in deutscher Sprache ausfüllen. Dieser liegt an 17 zentralen Auslagestellen (u. a. Prohliszentrum, Ostsächsische Sparkasse, Stadtbezirksamt) zu den gewöhnlichen Öffnungszeiten aus und kann direkt Vor-Ort ausgefüllt und abgegeben werden. Die Links zu der Online-Befragung sowie alle Auslagestellen der Papierfragebögen stehen unter www.dresden.de/prohlis-umfrage

