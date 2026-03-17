DÜRR: In Erinnerung an Guido Westerwelle – Zum 10. Todestag von Guido Westerwelle erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr:
„Zehn Jahre nach seinem Tod bleibt Guido Westerwelle als eine der prägenden und wichtigsten Stimmen des deutschen Liberalismus unvergessen. Guido Westerwelle war ein engagierter Verfechter der Freiheit, der wie kaum ein anderer für eine offene und tolerante Gesellschaft eintrat. Sein Einsatz galt einer Gesellschaft, die Freiheit nicht als Selbstverständlichkeit begreift, sondern als Aufgabe. Eigenverantwortung, Chancengerechtigkeit und die Würde des Einzelnen standen im Zentrum seines politischen Handelns. Sein Menschenbild war geprägt vom Vertrauen in die Kraft jedes Einzelnen.
Guido Westerwelle war ein Politiker, der die politische Auseinandersetzung suchte und sie zugleich perfektionierte. Geschickt verband er zugespitzte Formulierungen mit analytischer Klarheit und rhetorischer Kraft. Damit machte er Unterschiede sichtbar und brachte Diskussionen voran, denn er war überzeugt: Eine lebendige Demokratie braucht klare Worte und Mut zur Kontroverse. Mit seinen Plädoyers für den Respekt vor Eigentum, individueller Leistung und Generationengerechtigkeit stand er wie kein anderer für das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft ein.
Über viele Jahre prägte Guido Westerwelle die deutsche Politik – als FDP-Generalsekretär, Partei- und Fraktionsvorsitzender sowie Bundesaußenminister. Auch in schwierigen Zeiten blieb er mit voller Überzeugung Freier Demokrat und ließ sich von Gegenwind und Kritik nicht beirren. Sein Wirken zeigt: Liberalismus lebt vom Wettbewerb der Ideen und von Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugungen einzustehen.
Als Außenminister vertrat er Deutschland mit klarer Orientierung an Werten und Interessen. Er setzte auf Dialog und internationale Zusammenarbeit – auch dort, wo diese kontrovers diskutiert wurde. Gerade in einer Zeit, in der die liberale Demokratie weltweit vor neuen Herausforderungen steht, bleiben seine Visionen und sein unerschütterlicher Optimismus eine wichtige Inspiration.
Ich bin dankbar, dass ich Guido Westerwelle kennenlernen durfte. Er war nicht nur ein herausragender Politiker, sondern auch ein warmherziger, humorvoller und großartiger Mensch. Die Begegnungen mit ihm prägen mich bis heute und er bleibt ein Vorbild für mich. Seine Aufrichtigkeit und sein Mut haben Generationen von Freien Demokraten inspiriert, auch mich.
Wir ehren Guido Westerwelle, indem wir seinen Einsatz für die Freiheit mit derselben Entschlossenheit weiterführen, die sein Leben geprägt hat. Er bleibt ein Vorbild für alle, die an die Kraft der Freiheit glauben.“
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Text: Freie Demokratische Partei