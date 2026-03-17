Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

DÜRR: In Erinnerung an Guido Westerwelle

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Politik, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Zur Person

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-FDP-Freie-Demokraten

DÜRR: In Erinnerung an Guido WesterwelleZum 10. Todestag von Guido Westerwelle erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr:

„Zehn Jahre nach seinem Tod bleibt Guido Westerwelle als eine der prägenden und wichtigsten Stimmen des deutschen Liberalismus unvergessen. Guido Westerwelle war ein engagierter Verfechter der Freiheit, der wie kaum ein anderer für eine offene und tolerante Gesellschaft eintrat. Sein Einsatz galt einer Gesellschaft, die Freiheit nicht als Selbstverständlichkeit begreift, sondern als Aufgabe. Eigenverantwortung, Chancengerechtigkeit und die Würde des Einzelnen standen im Zentrum seines politischen Handelns. Sein Menschenbild war geprägt vom Vertrauen in die Kraft jedes Einzelnen.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Guido Westerwelle war ein Politiker, der die politische Auseinandersetzung suchte und sie zugleich perfektionierte. Geschickt verband er zugespitzte Formulierungen mit analytischer Klarheit und rhetorischer Kraft. Damit machte er Unterschiede sichtbar und brachte Diskussionen voran, denn er war überzeugt: Eine lebendige Demokratie braucht klare Worte und Mut zur Kontroverse. Mit seinen Plädoyers für den Respekt vor Eigentum, individueller Leistung und Generationengerechtigkeit stand er wie kein anderer für das Aufstiegsversprechen unserer Gesellschaft ein.

Über viele Jahre prägte Guido Westerwelle die deutsche Politik – als FDP-Generalsekretär, Partei- und Fraktionsvorsitzender sowie Bundesaußenminister. Auch in schwierigen Zeiten blieb er mit voller Überzeugung Freier Demokrat und ließ sich von Gegenwind und Kritik nicht beirren. Sein Wirken zeigt: Liberalismus lebt vom Wettbewerb der Ideen und von Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugungen einzustehen.

Als Außenminister vertrat er Deutschland mit klarer Orientierung an Werten und Interessen. Er setzte auf Dialog und internationale Zusammenarbeit – auch dort, wo diese kontrovers diskutiert wurde. Gerade in einer Zeit, in der die liberale Demokratie weltweit vor neuen Herausforderungen steht, bleiben seine Visionen und sein unerschütterlicher Optimismus eine wichtige Inspiration.

Ich bin dankbar, dass ich Guido Westerwelle kennenlernen durfte. Er war nicht nur ein herausragender Politiker, sondern auch ein warmherziger, humorvoller und großartiger Mensch. Die Begegnungen mit ihm prägen mich bis heute und er bleibt ein Vorbild für mich. Seine Aufrichtigkeit und sein Mut haben Generationen von Freien Demokraten inspiriert, auch mich.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Wir ehren Guido Westerwelle, indem wir seinen Einsatz für die Freiheit mit derselben Entschlossenheit weiterführen, die sein Leben geprägt hat. Er bleibt ein Vorbild für alle, die an die Kraft der Freiheit glauben.“

***
Text: Freie Demokratische Partei

Das könnte Sie auch interessieren ...

Eisenacher Sommergewinn 2026: 15.000 Besucher beim 129. Festumzug

Sozialverband VdK: Sozialstaatsbündnis - 20 Millionen Stimmen fordern einen gerechten Sozialstaat

Weltfrauentag 2026: Geschichte, Bedeutung und Veranstaltungen in Deutschland

Sozialverband VdK Verena Bentele zum Frauentag: „Vorwurf der Lifestyle-Teilzeit ist respektlos“

Fehlender Wohnraum nach Frauenhausaufenthalt verschärft Platzmangel in Frauenhäusern

Der aufgeweichte Sicherheitsabstand: im Netz verstrickt - Wisst ihr, wem ihr eine Bühne schenkt?

Der Equal Pay Day – Schwerin setzt sich für einen gleichen Verdienst von Frauen und Männern ein

WDR Funkhausorchester: Irish Music

Alexander Schweitzer (SPD): „Hebammenbonus soll Berufsstart und Wiedereinstieg stärken“

Gemeinsame Initiative gegen häusliche Gewalt: Aufbau einer Täterberatungsstelle geplant

2 Jahre MethoThek: Stadtbibliothek Hannover lädt zum Netzwerktreffen ein

DÜRR: Leistungsbereitschaft willkommen heißen

Erhöhung der Mehrwertsteuer: Sozialverband VdK warnt vor Mehrwertsteuererhöhung: Politische Ideenlosigkeit

Vitamin D für Sportler – Leistung, Regeneration & Muskelfunktion

DJ GerreG veröffentlicht Trauerlied „Wir seh’n uns wieder, Irgendwann“

Neuartige Stammzelltherapie: Heilung von Diabetes?

Schlagworte: #17.03.2026 #Aktuell #Christian Dürr #Demokratie #Erinnerung an Guido Westerwelle #FDP #Freie Demokratische Partei #Guido Westerwelle #klare Worte #Mut zur Kontroverse #Nachrichten #News #Politik

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com