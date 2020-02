EBERSDORF B.COBURG – Zerstörungstour im Neubaugebiet – Gibt es Zeugen?

EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG (BY) – Zahlreiche Sachbeschädigungen begingen Unbekannte in der Nacht zum Samstag im Neubaugebiet in den Straßen Eichberg und Eichbergring. Die Polizei Coburg ermittelt und bittet um Mithilfe.

In den Nachstunden trieben die Täter bei den Anwesen, die sich bereits am Ende der Bauphase befinden, ihr Unwesen. Am schlimmsten traf es einen 34-jährigen Hausbesitzer. In dessen Neubau drehten die Unbekannten den Hauptwasserhahn auf und setzten damit das komplette Erdgeschoss unter Wasser.

An den anderen Häusern beschädigten die Täter unter anderem mehrere Fenster und Haustüren. Des weiteren brachen sie eine Gartenhütte auf und entwendete eine Werkzeugkiste im Wert eines niedrigen dreistelligen Eurobetrages. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.

