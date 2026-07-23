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Eilmeldung: Vollsperrung A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg nach Fahrzeugbrand für einen Feuerwehreinsatz

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Eilmeldung: Vollsperrung A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg nach Fahrzeugbrand für einen FeuerwehreinsatzHamburg. Die Autobahn A1 ist derzeit zwischen dem Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg aufgrund eines Feuerwehreinsatzes in Fahrtrichtung Hamburg vollständig gesperrt.

Nach ersten Informationen brennt auf der Autobahn ein Fahrzeug. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort. Verkehrsteilnehmer müssen mit erheblichen Behinderungen und längeren Wartezeiten rechnen.

Nähere Informationen zur Art des Fahrzeugs, möglichen Verletzten sowie zur Ursache des Brandes liegen derzeit noch nicht vor.

Vollsperrung A1 zwischen Maschener Kreuz und Hamburg-Harburg

Sobald weitere gesicherte Informationen der Einsatzkräfte oder der Polizei vorliegen, wird dieser Beitrag aktualisiert. (hk)

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Schlagworte: #23.07.2026 #A1 #Aktuell #Autobahn #BREAKING NEWS #EILMELDUNG #Einsatzkräfte #Fahrzeugbrand #Feuerwehreinsatz #Hamburg-Harburg #Maschener Kreuz #Nachrichten #News #Polizei #Vollsperrung

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