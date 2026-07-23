Lkw in Flammen: Vollsperrung A1 Maschener Kreuz in beiden Richtungen – Staus über viele Kilometer – Seevetal/Hamburg. Ein brennender Lastwagen sorgt seit Donnerstagmorgen für massive Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A1 im Bereich des Maschener Kreuzes. Die Autobahn musste aufgrund des Feuerwehreinsatzes in beiden Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Die Sperrung wird nach ersten Einschätzungen noch mehrere Stunden andauern.
Lkw gerät während der Fahrt in Brand
Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 9:00 Uhr auf einem Lastwagen im Bereich Seevetal südlich von Hamburg aus. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch bis in Höhe Glüsingen steuern, wo der Lkw schließlich vollständig in Flammen aufging. Über der Autobahn war zeitweise eine weithin sichtbare schwarze Rauchwolke zu sehen.
Nach Angaben regionaler Medien war der Lastwagen mit Kaffeebohnen beladen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an und erhielt Unterstützung aus dem Landkreis Harburg, da für die Löscharbeiten große Mengen Löschwasser benötigt wurden.
Vollsperrung A1 Maschener Kreuz in beiden Fahrtrichtungen
Wegen des Brandes sowie der umfangreichen Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die A1 im Bereich des Maschener Kreuzes vollständig gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig über die A7 umgeleitet. Autofahrer sollten den Bereich möglichst meiden und deutlich mehr Fahrzeit einplanen.
Nach aktuellen Informationen bildeten sich bereits am Vormittag Rückstaus von mehreren Kilometern. Die Bergungsarbeiten dürften sich nach Einschätzung der Einsatzkräfte bis in die Abendstunden hinziehen.
Ursache des Brandes noch unklar
Warum der Lastwagen in Brand geriet, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zu möglichen Verletzten lagen zunächst keine offiziellen Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Weitere Informationen folgen
Die Lage vor Ort entwickelt sich weiterhin. Sobald Polizei oder Feuerwehr weitere gesicherte Erkenntnisse veröffentlichen, wird dieser Beitrag entsprechend aktualisiert.
Update, 23.07.2026, Nachmittag:
Nach dem Lkw-Brand auf der A1 bei Seevetal ist die Fahrtrichtung Hamburg inzwischen wieder frei. Die Richtungsfahrbahn Bremen bleibt jedoch weiterhin voraussichtlich bis heute 20 Uhr gesperrt. Einsatzkräfte müssen den ausgebrannten Lastwagen bergen und weitere Glutnester in der Ladung löschen.
Autofahrer müssen weiterhin mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Nach aktuellen Verkehrsmeldungen reicht der Stau im Bereich Hamburg-Ost bereits 9 Kilometer zurück. (hk)