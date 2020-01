Erstellt in

Eisenach (TH) – In der Mühlhäuser Straße wurde am Freitag gegen 11.50 Uhr zum wiederholten Male ein VW-Fahrer kontrolliert. Bei ihm wurden, wie bereits in mehreren Fällen zuvor, Anzeichen für den Einfluss berauschender Mittel festgestellt.

Daher wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Einen Führschein besitzt der 29-Jährige nicht. Es wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz erstattet. (tr)

Landespolizeiinspektion Gotha