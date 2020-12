Essen und Trinken – Ja, schon nächste Woche steht das Christkind in der Tür. Doch wie bereite ich eine wirklich PERFEKTE Weihnachtsgans für meine Familie und Freunde zu?! Wir haben hier für unsere Leserinnen und Leser ein tolles Rezept und ein leckeres Dessert legen wir gleich mit dazu!

Weihnachtsganz und Gratinierte Camembert-Birnen

(für 8 Personen)

Die Zutaten:

1 Gans (ca. 3,5 kg, frisch oder TK)

Salz

Pfeffer

2 EL Majoran

Gänseleber

3 altbackene Brötchen

2 Zwiebeln

1 großer Apfel

150 g Schmant

3 Eier

1 Tasse Erbsen (TK)

2 EL gehackte Petersilie

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

Muskat

1 Glas Armagnac

1 Glas Bier

Stärke

So wird es gemacht:

Möglichst eine frische Gans nehmen. Eine tiefgefrorene Gans muss vorher aufgetaut werden. Gans ausnehmen, innen und außen gut waschen, trocken tupfen. Den Bürzel wegschneiden. Die Gans außen nur mit Salz, innen gut mit Salz, Pfeffer und Majoran einreiben. Leber und die eingeweichten Brötchen durch den Wolf drehen. Zwiebeln schälen, Apfel vom Kerngehäuse befreien, würfeln. Mit der Fleischmasse, dem Schmant und den Eiern gut verkneten. Die Erbsen unterheben und mit Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskat und Armagnac pikant abschmecken. Die Gans mit der Masse füllen und zunähen. Die Gans im Backofen im geschlossenen Bräter in etwas Wasser 30 Minuten andünsten. Danach ohne Deckel bei 200 °C ca. 3 Stunden braten, dabei mehrmals wenden und immer wieder mit etwas Bratflüssigkeit bestreichen. Nach Abschluss der Bratzeit die Gans aus dem Bräter nehmen, warm stellen. Den Bratenfond mit Wasser und Bier lösen, mit etwas Stärke binden, aufkochen und würzen.

Kleiner Tipp: Dazu schmecken Apfelrotkraut und Knödel.

Gratinierte Camembert-Birnen

(für 8 Personen)

Die Zutaten:

4 Birnen

Butter

150 g Camembert

75 g Roquefort

2 cl Williams Christ

40 g Mandelstifte

Preiselbeeren (aus dem Glas)

So wird es gemacht:

Birnen halbieren,Kerngehäuse entfernen, fächerförmig einschneiden und in eine gebutterte Form geben. Den Camembert entrinden und in kleine Würfel schneiden. Roquefort zerbröckeln. Mit Birnenschnaps beträufeln. Den Käse über die Birnen geben, mit Mandelstiften bestreuen und überbacken. Mit Preiselbeeren servieren.

Gesundheitstipp: Artischockensaft für die Verdauung

Bei reichlichem Essen, insbesondere fetthaltigem wie z. B. einer Martinsgans ist Artischocke ideal. Ihre Wirkstoffe regen den Gallenfluss an und unterstützen so die Entgiftungstätigkeit der Leber. Sie fördern zudem die Fettverdauung und verhindern Völlegefühl und Blähungen. Da Artischockensaft etwas bitter schmeckt, am besten mit Wasser, Gemüsesäften oder Joghurt mixen. Artischockensaft gibt es in Apotheken und Reformhäusern.