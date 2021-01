Niedersachsen – 113.384 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus sind bis heute – Mittwoch, 9 Uhr – in Niedersachsen labordiagnostisch bestätigt und dem Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelt worden. Das sind 1.672 Fälle mehr als noch am Vortag.

Insgesamt 2.173 an Covid-19 Erkrankte wurden dem NLGA als verstorben gemeldet.

Über Details kann die zuständige Kommune Auskunft geben.

Genesen sind in Niedersachsen nach einschlägiger Hochrechnung 93.236 der bislang gemeldeten laborbestätigten Fälle. Das entspricht einem Anteil von 82,2 Prozent.

In niedersächsischen Kliniken werden derzeit 1.373 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt: Davon liegen 1.095 Erwachsene auf Normalstationen, 275 Erwachsene benötigen intensivmedizinische Behandlung. Auf den Intensivstationen müssen 183 Erwachsene beatmet werden, 20 davon auf einem ECMO-Platz. Zwei Kinder werden aktuell auf einer Normalstation behandelt, ein Kind wird auf einer Intensivstation behandelt.

Zur Interpretation der aktuellen Fallzahlen: Erfahrungsgemäß sind die Meldezahlen nach den Wochenenden und nach Feiertagen niedriger als an den übrigen Wochentagen. Grund dafür ist, dass an Wochenenden und Feiertagen weniger getestet wird. Durch die zusätzlichen Feiertage über Weihnachten ist dieser Effekt aktuell stärker ausgeprägt. Insofern kann der aktuelle Rückgang der Meldezahlen und der 7-Tage-Inzidenz nicht als ein tatsächlich rückläufiges Infektionsgeschehen interpretiert werden.

Fallzahlen der laborbestätigten COVID-19-Fälle in Niedersachsen Fälle Verstorbene** Genesene*** 7-Tagesinzidenz 113384 2173 93236 91,8 (+1672*) (+65*) (+1404*)

Landkreise, kreisfreie Städte Gesamtzahl der Fälle Gesamt Inzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Fälle der letzten 7 Tage 7-Tagesinzidenz pro 100.000 Einwohner Gesamtzahl der Todesfälle Ammerland 1339 (+4) 1 072,4 79 63,3 17 Aurich 1573 (+33) 829,2 105 55,4 22 Celle 1825 (+10) 1 019,5 119 66,5 31 Cloppenburg 5379 (+14) 3 151,5 187 109,6 63 (+1) Cuxhaven 1822 (+27) 920,0 139 70,2 42 Diepholz 3534 (+67) 1 627,9 176 81,1 63 (+1) Emsland 5406 (+134) 1 653,4 350 107,0 83 (+5) Friesland 804 (+6) 814,6 45 45,6 22 Gifhorn 2310 (+49) 1 308,6 242 137,1 39 (+7) Goslar 1036 (+12) 760,1 44 32,3 39 Göttingen 3899 (+22) 1 195,9 268 82,2 115 (+5) Grafschaft Bentheim 2700 (+26) 1 968,5 216 157,5 62 Hameln-Pyrmont 1820 (+71) 1 225,2 179 120,5 29 Harburg 3156 (+73) 1 240,4 249 97,9 52 (+2) Heidekreis 1641 (+17) 1 166,5 134 95,3 44 Helmstedt 835 (+42) 914,6 111 121,6 22 Hildesheim 4090 (+145) 1 482,9 435 157,7 99 (+3) Holzminden 611 (+13) 867,2 42 59,6 18 (+1) Leer 1229 (+28) 719,7 55 32,2 14 (+1) Lüchow-Dannenberg 360 (+6) 743,6 34 70,2 11 Lüneburg 1406 (+46) 763,6 96 52,1 32 Nienburg (Weser) 1360 (+21) 1 120,4 78 64,3 25 Northeim 1005 (+12) 759,7 57 43,1 17 (+2) Oldenburg 2562 (+27) 1 957,4 93 71,1 54 Osnabrück 8404 (+76) 2 347,0 519 144,9 176 (+1) Osterholz 1380 (+17) 1 211,3 57 50,0 32 (+1) Peine 1853 (+47) 1 374,6 131 97,2 29 Rotenburg (Wümme) 1871 (+19) 1 142,4 105 64,1 40 Schaumburg 1960 (+31) 1 241,9 122 77,3 22 Stade 2128 (+35) 1 040,5 142 69,4 52 (+2) Uelzen 540 (+13) 584,5 43 46,5 8 Vechta 4320 (+41) 3 024,9 204 142,8 48 Verden 2282 (+25) 1 664,1 60 43,8 30 Wesermarsch 981 (+22) 1 107,4 63 71,1 14 Wittmund 478 (+14) 839,7 52 91,3 8 (+1) Wolfenbüttel 1135 (+5) 948,8 44 36,8 44 Hannover, Region 20255 (+260) 1 750,5 1417 122,5 362 (+23) Braunschweig, Stadt 2575 (+57) 1 032,5 223 89,4 44 (+2) Delmenhorst, Stadt 1845 (+7) 2 378,8 122 157,3 31 (+1) Emden, Stadt 431 (+2) 863,5 13 26,0 4 Oldenburg (Oldb), Stadt 1880 (+6) 1 111,9 120 71,0 27 Osnabrück, Stadt 3363 (+29) 2 035,1 201 121,6 60 (+5) Salzgitter, Stadt 1835 (+19) 1 759,5 63 60,4 38 Wilhelmshaven, Stadt 665 (+15) 874,0 18 23,7 27 (+1) Wolfsburg, Stadt 1501 (+27) 1 206,9 85 68,3 62 Niedersachsen gesamt 113384 (+1672) 1 418,4 7337 91,8 2173 (+65)

Hinweise zur Tabelle

In der Übersicht sind ausschließlich Fälle aufgelistet, die dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt elektronisch bis 9 Uhr mitgeteilt wurden. Es kann zu Abweichungen zwischen der NLGA-Tabelle und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Kommunen, kommen.

Die gegenüber dem vorherigen Tag neu ausgewiesenen Fälle sind nicht zwingend erst seit der gestrigen Auflistung neu aufgetreten. Die Gesundheitsämter leiten als erste Priorität die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ein, ggf. erfolgt die standardisierte Falldatenübermittlung erst danach mit zeitlicher Verzögerung. Bis zur Übermittlung der Fälle an das NLGA können einige Tage vergehen. Dies gilt vor allem, wenn viele Fälle in einem kurzen Zeitraum auftreten.

Veränderungen mit geringerer Fallzahl können darüber hinaus auftreten, wenn ein Krankenhaus beispielsweise einen Todesfall an das örtliche Gesundheitsamt gemeldet hat, die bzw. der Verstorbene aber in einem anderen Landkreis gemeldet war.

Als Kriterium für die Meldung „genesen“ gilt das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patientinnen und Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legt auch das RKI an.

Weitere Informationen zum Corona-Virus: www.niedersachsen.de/coronavirus