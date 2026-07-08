EU-Tierhaltungsstrategie: EU stellt Tierhaltungsstrategie vor – Wichtiger Schritt – jetzt müssen Taten folgen. Berlin, 08. Juli 2026. Die Europäische Kommission hat gestern ihre EU-Tierhaltungsstrategie vorgestellt. Sie setzt wichtige Signale für mehr Tierschutz, bleibt aber in entscheidenden Punkten unverbindlich. Aus Sicht von PROVIEH fehlen zentrale Tierschutzthemen, verbindliche Maßnahmen und eine verlässliche Finanzierung.
Positiv bewertet PROVIEH, dass die Kommission den Ausstieg aus der Käfighaltung voranbringen und die Tierschutzvorschriften für Legehennen und Masthühner bis Ende 2026 und für Schweine bis zum zweiten Quartal 2027 überarbeiten will. Auch die Europäische Bürgerinitiative „End the Cage Age“ findet in der Strategie ausdrücklich Berücksichtigung.
„Die Strategie zeigt, dass Tierschutz in Europa stärker in den Fokus rückt. Jetzt braucht es verbindliche Gesetze und einen verbindlichen Zeitplan. Nur so verbessert sich das Leben von Millionen Tieren tatsächlich“, sagt Sophie-Madlin Langner, Fachreferentin für Tiere in der Landwirtschaft bei PROVIEH.
Kritisch sieht PROVIEH, dass die Strategie weder konkrete Maßnahmen für die angekündigten Vorhaben noch verbindliche Aussagen zur Finanzierung enthält. Zudem bleiben wichtige Tierschutzthemen unberücksichtigt – etwa die Käfighaltung weiterer Tierarten oder das Verbot schmerzhafter Eingriffe ohne Betäubung.
Auch das Ziel den Rückgang der Tierzahlen aufzuhalten, geht in die falsche Richtung. Ein Abbau der Tierbestände und Bestandsdichten sind notwendig, um die Haltungsbedingungen und Gesundheit der Tiere zu verbessern.
Fazit zur EU-Tierhaltungsstrategie
Die EU-Tierhaltungsstrategie ist ein wichtiger erster Schritt. Damit sie ihrem Anspruch gerecht wird, müssen den Ankündigungen nun verbindliche gesetzliche Maßnahmen, ausreichende finanzielle Unterstützung und ein klarer Zeitplan folgen.
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Text: PROVIEH e.V.