Fechingen – Verkehrsunfall auf A 6 – PKW überschlägt sich

Fechingen (SL) – Bereits am vergangenen Freitag Nachmittag gegen 16:45 Uhr befuhr eine 25-jährige aus dem Mandelbachtal mit ihrem PKW die Ausfahrt AS Fechingen der A6 in Fahrtrichtung Mannheim.

Aus bislang unbekannten Gründen touchierte die Fahrzeugführerin auf gerader Strecke die rechtsseitig verlaufende leicht angeschrägte Betonschutzplanke. Die Fahrerin verlor in der Folge die Kontrolle über ihren PKW, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Reifen zum Stehen.

Glücklicherweise wurde die Fahrerin nur leicht verletzt, der PKW war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise auf beeinträchtige Verkehrstüchtigkeit der Fahrerin lagen nicht vor.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Verkehrsunfall verwickelt.

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt