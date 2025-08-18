Christian Dürr (FDP): Steuererhöhungen verbauen den Weg aus der Krise – Zu den Ideen von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil zu Steuererhöhungen erklärt der FDP-Bundesvorsitzende Christian Dürr:
„Es ist keine Überraschung, dass die SPD hausgemachte Probleme erneut mit Steuererhöhungen lösen will – doch dies würde den Weg aus der Krise weiter verbauen. Deutschland braucht jetzt Wachstum, Innovation und Entlastung, nicht zusätzliche Belastungen für die Leistungsträger unseres Landes. Die Vorschläge würden in Wahrheit vor allem mittelständische Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler treffen.
Bemerkenswert ist, dass Lars Klingbeil Steuererhöhungen ins Spiel bringt, während Markus Söder aus Bayern munter neue Milliardenprogramme, etwa für die Rente, verspricht. Beides verfehlt den Kern: Deutschland braucht endlich Reformen in den Sozialsystemen und beim Bürokratieabbau, um Arbeitsplätze zu sichern und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern.“
Text: Moritz Cvoro – Pressesprecher FDP