Franziska Hoppermann ist CDU-Generalsekretärin – Die Wahl von Franziska Hoppermann als neue Generalsekretärin der CDU Deutschlands ist ein besonderer Moment für unsere Landespartei. Eine Hamburgerin übernimmt eine der zentralen Aufgaben im Konrad Adenauer Haus, das erfüllt mich und sicherlich uns alle mit großer Freude und Stolz.
Diese Entscheidung zeigt, welche Wertschätzung die Arbeit der CDU Hamburg in Berlin genießt. Franziska hat in den vergangenen Jahren als Hamburger Bundestagsabgeordnete und als Bundesschatzmeisterin mit Klarheit, Verlässlichkeit und großer Fachkompetenz überzeugt. Sie steht für eine moderne, zugewandte und leistungsstarke CDU, die Vertrauen schafft und Zukunft gestaltet. Mit ihr gewinnt die CDU Deutschlands eine starke Stimme, die unsere Partei weiter zusammenführt und stärkt.
Wir sind als CDU Hamburg in Berlin hervorragend vertreten und vernetzt. Unsere Anliegen und Perspektiven finden Gehör und wir tragen aktiv dazu bei, die CDU Deutschlands weiterzuentwickeln. Hier liegt eine große Verantwortung, der wir uns mit vollem Einsatz und Engagement stellen.
CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann
Mit der Neuaufstellung in Berlin beginnt eine Phase, in der wir die vor uns liegenden Herausforderungen beherzt und geschlossen angehen müssen: die wirtschaftliche Erneuerung unseres Landes, die Stärkung der inneren Sicherheit, die Zukunftsfähigkeit unseres Sozialstaats und die Modernisierung staatlicher Strukturen. Franziska Hoppermann wird dabei eine zentrale Rolle spielen und wir als CDU Hamburg werden sie mit ganzer Kraft unterstützen.
Lassen Sie uns diesen besonderen Moment nutzen, um mit Zuversicht und Geschlossenheit nach vorn zu gehen.
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Text: CDU Hamburg