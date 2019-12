Friemar – Hoher Sachschaden entstanden: Brand im Partyraum in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße

Friemar – Landkreis Gotha (TH) – Am frühen Samstagabend heizte der Geschädigte in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in seinem Partyraum den Ofen an und entfernte sich aus dem Raum.

Wenig später alarmierten die Nachbarn ihn und die Feuerwehr, da aus dem Raum starke Rauchentwicklung und Flammen zu erkennen waren. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäudeteile des 3 Seiten Hofes verhindern.

Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegenwärtig, wie es zum Brandausbruch kommen konnte.(ck)

Landespolizeiinspektion Gotha