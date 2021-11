Fürth – Hinweis: Umleitung der Linie 179 aufgrund einer Vollsperrung in Sack – Verlegung der Haltestelle Sack Nord

Fürth (BY) – Hinweis: Aufgrund von Tiefbauarbeiten muss die Sacker Hauptstraße zwischen der Großgründlacher Straße und Im Grund am Dienstag, 30. November, etwa 9 bis 15 Uhr, in Richtung Großgründlach gesperrt werden.

Die Busse der Linie 179 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über die Gründlacher Straße und die Haltestellen Sack Mitte, Braunsbach, Sportplatzstraße und Sack Nord können nicht bedient werden. Für die Haltestellen Blütenstraße und Bislohe befinden sich jeweils Ersatzhaltestellen in der Gründlacher Straße – direkt an den Einmündungen zur Sacker Hauptstraße. Die Fahrtrichtung Fürth Süd ist nicht von der Maßnahme betroffen.

Ebenfalls in Fahrtrichtung Großgründlach bzw. Am Wegfeld muss die Haltestelle Sack Nord (in Fahrtrichtung Großgründlach bzw. Am Wegfeld) aufgrund von Tiefbauarbeiten von Montag, 29. November, zirka 8 Uhr, für voraussichtlich zwei Wochen verlegt werden. Die Ersatzhaltestelle befindet sich etwa 60 Meter entgegen der Fahrtrichtung auf Höhe der Siemensstädter Straße 13.

Stadt Fürth