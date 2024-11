FW-HH: Brand Bahngärten Hamburg-Wandsbek – Feuer in einer Wohnunterkunft

Posted in

Brand Bahngärten Hamburg-Wandsbek (ots) – Hamburg-Wandsbek, Bahngärten, Feuer mit zwei Löschzügen und Großeinsatz Rettungsdienst, 20.11.2024, 09:15 Uhr

Am Mittwochvormittag wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Rauchentwicklung aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoß einer Wohnunterkunft in Hamburg-Wandsbek gemeldet.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr begannen unmittelbar nach Eintreffen mit der Evakuierung des Gebäudes und leiteten die Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren ein. Da unklar war, wie viele Personen durch den Brand betroffen waren und angenommen werden musste, dass sich das Feuer bereits in das Dach der zweigeschossigen Unterkunft ausgebreitet hatte, erhöhte der Einsatzleiter die Alarmart auf Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz für den Rettungsdienst (FEU2MANV5).

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst Hamburg 40 Personen gesichtet. Hierfür wurden auch ein leitender Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst an die Einsatzstelle alarmiert. Alle Personen wurden durch die Rettungskräfte als unverletzt eingestuft und konnten für die Dauer des Einsatzes in einer nahegelegenen Schule untergebracht werden. Das Notfallmanagement der Wohnunterkunft sowie ein Notdienst für Für die Löscharbeiten wurden zwei Strahlrohre im Innenangriff eingesetzt und die Dachhaut des Gebäudes über eine Drehleiter zur Kontrolle geöffnet. Durch die gezielte Brandbekämpfung konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen in den Dachaufbau verhindert werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit ca. 70 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.