FW-HH: Brand Flotowstraße Hamburg-Barmbek – Wohnungsbrand – Feuerwehr verhindert Flammenüberschlag ins darüberliegende Obergeschoss

Brand Flotowstraße Hamburg-Barmbek, Hamburg (ots) – Hamburg-Barmbek, Flotowstraße, Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz Rettungsdienst.

Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Anrufende der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg eine Verpuffung, einhergehend mit einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in Hamburg-Barmbek.

Aufgrund der Vielzahl der Anrufe erhöhte die Rettungsleitstelle noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte das Alarmstichwort auf „Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz Rettungsdienst“.

Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache Barmbek konnten nach Ankunft an der Einsatzstelle einen Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines 6-geschossigen Mehrfamilienhauses bestätigen. Zudem drohte ein Flammenüberschlag in das darüber liegende Obergeschoss.

Um die Brandausbreitung zu verhindern und gleichzeitig die Personen, die sich vor und während der Ankunft der ersten Einsatzkräfte selber aus dem betroffenen Gebäude gerettet hatten, rettungsdienstlich zu sichten, bildete der Einsatzleiter der Feuerwehr Hamburg insgesamt drei Einsatzabschnitte.

Dabei führte er eine Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren durch und kontrollierte parallel die umliegenden Wohnungen, sowie den Treppenraum. Durch den gezielten Löschangriff konnte eine Brandausbreitung in das darüberliegende Obergeschoss verhindert werden.

Zeitgleich wurde im Einsatzabschnitt „Rettungsdienst“ die medizinische Sichtung der insgesamt neun betroffenen Personen durchgeführt. Ein leitender Notarzt, sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst waren dabei ebenfalls im Einsatz. Von den gesichteten Personen musste niemand ins Krankenhaus befördert werden.

Um den Witterungsverhältnissen entgegenzuwirken, wurde zur Unterbringung der betroffenen Personen ein HVV-Bus an die Einsatzstelle alarmiert.

Um 15:37 Uhr konnten die Nachlöscharbeiten beendet und die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Hamburg waren mit ca. 50 Einsatzkräften rund zwei Stunden im Einsatz für Hamburg.