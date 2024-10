FW-HH: Brand Heidstücken Hamburg-Bramfeld – Ausgedehnter Wohnungsbrand in Zweifamilienhaus

Brand Heidstücken Hamburg-Bramfeld (ots) – Hamburg-Bramfeld, Heidstücken, Feuer mit zwei Löschzügen, 01.10.2024, 13:22 Uhr

Am Dienstagmittag wurden der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Rauch und Flammen aus einem Dach eines freistehenden Zweifamilienhauses in der Straße Heidstücken in Hamburg-Bramfeld gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen brannten das Obergeschoß sowie der Dachstuhl des Gebäudes bereits in voller Ausdehnung. Der Einsatzleiter des ersten Löschzuges erhöhte daraufhin die Alarmstufe auf Feuer mit zwei Löschzügen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg begannen sofort mit der Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes und setzten hierfür zwei Strahlrohre ein. Die Brandbekämpfung von außen erfolgte im weiteren Einsatzverlauf mit zwei Drehleitern, über die zwei weitere Strahlrohre eingesetzt wurden.

Auf Grund der zwischenzeitlich starken Rauchentwicklung wurde für die Stadtteile Bramfeld, Steilshoop und Ohlsdorf eine Bevölkerungswarnung über das modulare Warnsystem (MoWaS) erlassen. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Um gezielt verbleibende Glutnester in der Dachhaut ablöschen zu können, wurde mittels Brechwerkzeug und Einreißhaken die Dachhaut großflächig geöffnet. Das Obergeschoß sowie der Spitzboden des Gebäudes brannten vollständig aus. Gegen 14:40 Uhr meldete der Einsatzleiter der Rettungsleitstelle „Feuer aus“. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch noch längere Zeit an.

An der Einsatzstelle gab es keine verletzten Personen. Die Anwohner wurden durch ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.