FW-HH: LKW Brand Elbtunnel Hamburg

Posted in

LKW Brand Elbtunnel Hamburg (ots) – Othmarschen, Elbtunnel BAB 7 Fahrtrichtung Süden, Feuer im Tunnel

Heute, am 04.07.2024 um 10:18 Uhr ist die Feuerwehr Hamburg zu einer brennenden LKW-Sattelzugmaschine in der vierten Elbtunnelröhre in Fahrtrichtung Süden alarmiert worden.

Hinweisgebende meldeten eine starke Rauchentwicklung aus einem Lüftungsgebäude der Tunnelanlage.

Durch das Modulare Warnsystem informierte die Rettungsleitstelle über die NINA- und die KATWARN-App die Bevölkerung über die Rauchausbreitung und bat darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie das betroffene Gebiet zu meiden.

Die Brandbekämpfung wurde durch die speziell ausgebildeten Einsatzkräfte der Portalfeuerwachen der Feuerwehr Hamburg unter schwerem Atemschutz und zwei Spezialeinsatzfahrzeugen, den Tunnel-Tanklöschfahrzeugen, mit Wasser und Löschschaum durchgeführt.

Der LKW-Fahrer konnte sich unverletzt selbst retten und ist durch die Feuerwehreinsatzkräfte betreut worden. Die Ladung des 40-Fuß-Containers -PE-Folie- war von dem Feuer nicht betroffen.

Alle weiteren in dem Tunnel befindlichen Fahrzeuge konnten rechtzeitig und geordnet aus dem Elbtunnel abfließen. Es kam zu keinen verletzten Personen.

Feuer Aus ist durch die Einsatzleitung vor Ort um 10.50 Uhr gemeldet worden, die technische Bergung des LKW dauerte noch längere Zeit und die Einsatzstelle wurde zur Ursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Die Berufs- und Freiwillige Feuerwehr Hamburg war mit ca. 100 Einsatzkräften im Einsatz für Hamburg.