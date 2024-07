Historische Ereignisse am 5. Juli

Posted in

Der 5. Juli markiert im Laufe der Geschichte zahlreiche bedeutende Ereignisse, die die Welt in verschiedenen Bereichen geprägt haben. Von wissenschaftlichen Durchbrüchen über politische Wendepunkte bis hin zu kulturellen Meilensteinen – dieser Tag bietet einen faszinierenden Einblick in die Vergangenheit.

1687: Veröffentlichung von Isaac Newtons „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“

Am 5. Juli 1687 wird Isaac Newtons Werk „Philosophiae Naturalis Principia Mathematica“ veröffentlicht. Dieses bahnbrechende Werk legte die Grundlagen der klassischen Mechanik und begründete Newtons Gesetz der Schwerkraft sowie seine Bewegungsgesetze. Die „Principia“ revolutionierten die Wissenschaft und prägten das Verständnis der Physik für die kommenden Jahrhunderte.

1792: Franz II. wird zum römisch-deutschen König gewählt

Am 5. Juli 1792 wird Franz II. aus dem Hause Habsburg zum römisch-deutschen König gewählt. Franz II. war der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und regierte in einer Zeit großer Umbrüche, die schließlich zur Auflösung des Reiches führten. Später nahm er den Titel Kaiser von Österreich an und begründete das Kaisertum Österreich.

1814: Schlacht bei Chippewa

Am 5. Juli 1814 besiegen amerikanische Truppen in der Schlacht bei Chippewa eine britische Armee. Dieser Sieg war einer der wenigen eindeutigen Erfolge der Amerikaner während des Britisch-Amerikanischen Krieges an der kanadischen Front und stärkte das Selbstbewusstsein der jungen Nation.

1854: Der „Schachtürke“ verbrennt

Am 5. Juli 1854 zerstört ein Feuer im Peale’s Museum in Philadelphia den berühmten „Schachtürken“. Der Schachtürke war eine mechanische Figur, die angeblich Schach spielen konnte, tatsächlich aber von einem menschlichen Schachspieler im Inneren gesteuert wurde. Der Verlust dieses kuriosen Stücks der Technikgeschichte war ein großer kultureller Verlust.

1919: Gründung des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes

Am 5. Juli 1919 wird in Nürnberg der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund gegründet, ein Zusammenschluss von 52 Gewerkschaften unter der Führung von Carl Legien. Dieser Bund spielte eine wichtige Rolle in der deutschen Arbeiterbewegung und setzte sich für die Rechte und Interessen der Arbeiter ein.

1954: Elvis Presley nimmt „That’s All Right, Mama“ auf

Am 5. Juli 1954 nimmt der Lastwagenfahrer Elvis Presley im Sun Studio in Memphis den Blues-Song „That’s All Right, Mama“ auf. Diese Aufnahme markiert den Beginn seiner Karriere als Rock-’n’-Roll-Star und ebnete den Weg für seinen Aufstieg zur Musikikone.

1962: Algerien erklärt Unabhängigkeit von Frankreich

Am 5. Juli 1962 erklärt Algerien seine Unabhängigkeit von Frankreich. Nach einem langen und blutigen Befreiungskrieg endete damit die französische Kolonialherrschaft, und Algerien wurde ein souveräner Staat.

1965: Maria Callas‘ letzter Auftritt als Tosca

Am 5. Juli 1965 singt Maria Callas im Royal Opera House in Covent Garden, London, zum letzten Mal die Titelrolle in Puccinis Oper „Tosca“. Dieser Auftritt markiert ihren Abschied von der Opernbühne und das Ende einer glanzvollen Karriere.

1989: Erstausstrahlung von „Seinfeld“

Am 5. Juli 1989 wird in den USA die erste Folge der Sitcom „Seinfeld“ ausgestrahlt. Die Serie, die von Jerry Seinfeld und Larry David geschaffen wurde, entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Sitcoms in der Fernsehgeschichte.

1975: Kap Verde erhält Unabhängigkeit von Portugal

Am 5. Juli 1975 erhält Kap Verde die Unabhängigkeit von Portugal. Die Inselgruppe vor der Westküste Afrikas wird damit ein eigenständiger Staat und beginnt eine neue Ära der Selbstbestimmung.

1991: Nelson Mandela wird Präsident des ANC

Am 5. Juli 1991 wird Nelson Mandela in Durban einstimmig zum Präsidenten des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) gewählt. Diese Wahl markiert einen wichtigen Schritt in Mandelas politischer Karriere und im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika.

1991: Schließung der Bank of Credit and Commerce International

Am 5. Juli 1991 wird die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) nach der Aufdeckung eines massiven Finanzbetrugs durch US-amerikanische und britische Behörden geschlossen. Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen und hatte weitreichende Konsequenzen für das internationale Bankwesen.

1996: Geburt von Schaf Dolly

Am 5. Juli 1996 wird in Schottland das Schaf Dolly geboren, das erste geklonte Säugetier der Welt. Diese wissenschaftliche Errungenschaft löste weltweit Diskussionen über die Möglichkeiten und ethischen Grenzen der Gentechnologie aus.

2004: Übernahme der Four Seasons Group durch Allianz AG

Am 5. Juli 2004 übernimmt die Allianz AG den größten britischen privaten Altenheimbetreiber Four Seasons Group. Diese Akquisition stärkt die Position der Allianz auf dem britischen Markt für Pflegeeinrichtungen.

2006: Britin bringt nach künstlicher Befruchtung Baby zur Welt

Am 5. Juli 2006 bringt eine 62-jährige Britin nach einer künstlichen Befruchtung ein Baby zur Welt. Dieser Fall erregte weltweit Aufmerksamkeit und löste Debatten über die ethischen und medizinischen Grenzen der Reproduktionsmedizin aus.

