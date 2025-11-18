Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) – Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis – Am 25. November finden weltweit am sogenannten Orange Day Aktionen und Veranstaltungen statt, um auf den Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen. Im Landkreis Rotenburg (Wümme) bieten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Kommunen zusammen mit weiteren Akteuren ein abwechslungsreiches Programm an. Auch die Bäckerinnung beteiligt sich mit der Aktion „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ und rückt das Thema beim täglichen Einkauf in den Blick.
Vom 19. November bis zum 2. Dezember können Interessierte die Veranstaltungen kostenfrei besuchen. Das Ziel aller Beteiligten ist es, über das Thema aufzuklären, aufmerksam zu machen und Hilfe anzubieten.
„Durch die Zusammenarbeit vieler engagierter Personen ist ein interessantes und abwechslungsreiches Programm entstanden. Die geplanten Aktionen reichen vom symbolischen Besprühen von Steinen für die Opfer von Gewalt, über spannende Vorträge und Filmvorführungen bis hin zu einer großen Kundgebung. Eingeladen sind alle, die sich angesprochen fühlen – unabhängig vom Geschlecht“, erklärt Katja Wesse, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises. Sie entwickelte die Idee zur Aktionswoche und setzte sie gemeinsam mit Kolleginnen aus den Städten und Gemeinden der Region um.
Landrat Marco Prietz hebt hervor: „Das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen beschäftigt uns leider auch in unserem Landkreis nach wie vor. Mit Einrichtungen wie dem Frauenhaus und der Beratungsstelle BISS schafft der Landkreis Anlaufstellen, die Betroffenen Schutz und Unterstützung bieten, um neue Wege zu gehen. Mein Dank gilt allen Gleichstellungsbeauftragten und den Landfrauen, die mit großem Einsatz dieses vielfältige Programm auf die Beine gestellt haben.“
Programm (alle Veranstaltungen sind kostenfrei)
- 11.2025: Eröffnung des Escape Room (Zeitraum bis zum 19.12) in verschiedenen Schulen.
- 11.2025: Samtgemeinde Fintel
kostenloser Selbstverteidigungskurs in Lauenbrück – 10-14 Uhr.
- 11.2025: Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Orange Day)
- Im gesamten Kreisgebiet: Aktion „Stolpersteine“.
Mit dem Besprühen von 392 Steinen soll auf 392 bekannte Fälle von häuslicher Gewalt im LK aufmerksam gemacht werden. An dieser Aktion beteiligen sich viele Akteure.
- Stadt Zeven: Marktplatz, 16.30-18.30 Uhr
Zeichen setzen gegen Gewalt – viele Aktionen.
- Scheeßel: Rathaus, 19 Uhr
Vortrag mit Björn Süfke „Jungen und Männer zwischen Gleichstellung und traditioneller Männlichkeit“.
- 11.2025: Stadt Rotenburg (Wümme), Pferdemarkt, 17 Uhr
Kundgebung, es sprechen Vertreter des Landkreises, der Stadt, der Landfrauen und der BISS.
Aktion der Landfrauen und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rotenburg (Wümme).
- 11.2025: Stadt Rotenburg (Wümme)
kostenloser Selbstverteidigungskurs von 10 – 13.00 Uhr.
- 12.2025: Sottrum, Heimathaus, 18 Uhr
Kino („Die Ungehorsamen“), im Anschluss Austausch mit der Polizei Rotenburg, dem Weißer Ring und der BISS.
- Im gesamten Aktionszeitraum: „Gewalt kommt nicht in die Tüte“.
In allen Bäckereien erhalten die Kunden Brötchentüten, die mit den Kontaktdaten von Hilfsangeboten bedruckt sind.
Eine Aktion der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises und der Bäckerinnung.
Der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch englisch Orange Day genannt, ist ein jährlich am 25. November stattfindender Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen.
Die Farbe Orange symbolisiert dabei eine Zukunft ohne Gewalt gegen Frauen. Sie wurde im Zuge der von den Vereinten Nationen initiierten Orange-The-World-Kampagne festgelegt.
Hilfe für Frauen und Mädchen
Im Landkreis werden zahlreiche Angebote für Frauen angeboten, die ihren Partner verlassen wollen. Erste Anlaufstellen sind das bundesweite Hilfetelefon und die BISS Beratungsstelle des Landkreises. Beide bieten eine Beratung in vielen Sprachen an. Das Hilfetelefon berät auch per Chat und E-Mail.
- Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ Tel. 116 016, https://www.hilfetelefon.de/
- BISS Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt
Mückenburg 26, 27404 Zeven
04281-983 6060
E -Mail: bi**@****ow.de
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)