D-Day und Operation Overlord: Der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs – Am 6. Juni 1944 begann mit dem sogenannten D-Day die größte militärische Landungsoperation der Geschichte. Unter dem Codenamen „Operation Overlord“ setzten alliierte Streitkräfte über den Ärmelkanal in die Normandie über, um das von Nazi-Deutschland besetzte Westeuropa zu befreien. Dieser Tag markierte einen der entscheidendsten Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs.

Was bedeutet „D-Day“ eigentlich?

Der Begriff „D-Day“ ist kein spezieller Gedenktag oder Feiertag in Deutschland, sondern ein rein militärischer Fachausdruck. In der Sprache der alliierten Streitkräfte bezeichnet „D-Day“ schlicht den „Tag X“ – also den Tag, an dem eine militärische Operation beginnt. Das „D“ steht dabei nicht für ein konkretes Wort, sondern dient als Platzhalter. Ebenso wurde für die genaue Uhrzeit der Angriffsbeginn als „H-Hour“ (H-Stunde) festgelegt.

Obwohl es viele militärische D-Days in der Geschichte gab, hat sich der 6. Juni 1944 als der D-Day schlechthin in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Für Deutschland bedeutete dieser Tag nicht etwa einen Gedenktag, sondern den Beginn eines massiven militärischen Vorstoßes gegen das NS-Regime – der letztlich zur Kapitulation im Mai 1945 führte.

Täuschung und Planung: Die Vorbereitung der Invasion

Die alliierte Invasion war das Ergebnis monatelanger, minutiöser Planung. Unter der Gesamtleitung des amerikanischen Generals Dwight D. Eisenhower entwickelten britische und US-amerikanische Militärstrategen eine gewaltige Operation, die nicht nur logistisch, sondern auch psychologisch raffiniert war. Mit gezielten Täuschungsaktionen – etwa der Operation „Fortitude“ – lenkten die Alliierten die deutsche Wehrmacht auf eine falsche Fährte und ließen sie an eine Landung bei Pas-de-Calais glauben, während der eigentliche Angriff in der Normandie stattfand.

Der 6. Juni 1944: Sturm auf die Strände der Normandie

In der Nacht zum 6. Juni setzten über 160.000 alliierte Soldaten von Großbritannien aus über den Ärmelkanal über. Ziel waren fünf Strandabschnitte mit den Codenamen Utah, Omaha, Gold, Juno und Sword. Unterstützt wurde die Landung von Luftlandetruppen, die bereits in der Nacht hinter den feindlichen Linien abgesprungen waren.

Besonders am Strand von Omaha leisteten die deutschen Truppen erbitterten Widerstand – die amerikanischen Streitkräfte mussten dort hohe Verluste hinnehmen. Dennoch gelang es den Alliierten, an allen fünf Stränden Brückenköpfe zu errichten.

Die Schlacht um die Normandie

Der D-Day war nur der Anfang. In den Wochen nach dem 6. Juni entwickelte sich die Schlacht um die Normandie zu einem blutigen Stellungskrieg. Städte wie Caen und Saint-Lô wurden in schweren Kämpfen zerstört, während die Alliierten sich weiter ins Landesinnere vorarbeiteten. Mit der Operation Cobra im Juli 1944 gelang schließlich der entscheidende Durchbruch, der den Weg zur Befreiung von Paris und Nordfrankreich ebnete.

Verluste und Vermächtnis

Die Operation Overlord forderte einen hohen Preis: Am D-Day selbst starben rund 4.400 alliierte Soldaten. In der gesamten Normandie-Kampagne verloren mehr als 70.000 alliierte Soldaten ihr Leben, und rund 20.000 französische Zivilisten kamen bei den Kämpfen ums Leben.

Trotz der hohen Opferzahlen war die Invasion ein strategischer Erfolg. Sie eröffnete die Westfront, entzog Deutschland wichtige Ressourcen und markierte den Beginn der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Rund elf Monate später, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands.

D-Day – Bis heute unvergessen

Noch heute wird weltweit – insbesondere in Frankreich, den USA, Großbritannien und Kanada – an die Opfer und den Mut der alliierten Soldaten erinnert. Der D-Day steht dabei sinnbildlich für den Mut, die Entschlossenheit und das internationale Zusammenwirken gegen Unterdrückung und Tyrannei.

Auch wenn der Begriff „D-Day“ für viele zunächst abstrakt erscheint, ist er heute ein Symbol für den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime – und ein Mahnmal dafür, dass Freiheit und Frieden stets verteidigt werden müssen.

Politischer Gebrauch des Begriffs: „D-Day“ in der Gegenwart

Der historisch-militärische Begriff „D-Day“ findet heute auch symbolisch in der Politik Verwendung. So wurde etwa im Sommer 2024 von Teilen der FDP der 5. Juli als „D-Day der Ampel“ bezeichnet – in Anlehnung an den historischen Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs. Gemeint war damit ein Tag der politischen Entscheidung über den Verbleib der FDP in der Bundesregierung. Kritiker warfen der Partei vor, durch diesen Vergleich die historische Bedeutung des Begriffs zu verharmlosen. Gleichwohl zeigt die Wortwahl, wie stark der 6. Juni 1944 bis heute als Synonym für eine Zeitenwende im kollektiven Gedächtnis verankert ist (hk).