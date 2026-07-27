Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Kultur unterm Sternenzelt in den Herrenhäuser Gärten: Start der Sommernächte im Gartentheater Hannover

Erstellt durch  

Aktuell, Buntes, Events, Freizeit und Hobby, Hannover, Kunst und Kultur, Musik-News, Niedersachsen

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Hannover

Kultur unterm Sternenzelt in den Herrenhäuser Gärten: Start der Sommernächte im Gartentheater Hannover – Die Sommernächte im Gartentheater locken Kulturbegeisterte ab Freitag, den 31. Juli, in die Herrenhäuser Gärten. Den Auftakt macht um 20.30 Uhr das Bandkollektiv „Searching for Home“ mit einer Mischung aus unterschiedlichsten Genres, darunter Jazz, Rock und Klassik.

In den Herrenhäuser Gärten wechseln sich im Sommer regionale mit internationalen Musik-Acts, Blockbuster-Filme mit Indie-Perlen und Poesie mit Satire ab. Insgesamt stehen zwischen Freitag, 31. Juli, und Sonntag, 23. August, 16 Veranstaltungen auf dem Programm. Das erste Veranstaltungswochenende gestalten „Searching for Home“ (31. Juli, 20.30 Uhr), „Una Noche Latina“ (1. August, 19 Uhr) und „pølaroit & Canea Quartet“ (2. August, 20 Uhr).

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Hannover

Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für die übrigen Termine gibt es Tickets im Onlineshop unter gartentheater-herrenhausen.de oder an der Kasse der Herrenhäuser Gärten. Diese ist täglich zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Restkarten gibt es, je nach Verfügbarkeit, ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse.

Die Partner*innen der Sommernächte sind in diesem Jahr das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover, der Jazz Club Hannover, der hannoversche Poetry-Slam „Macht Worte!“ und der Verein kargah.

SEO Booster Suite - Dein eigenes Premium-WordPress-Backend Banner 2026

***
Text: Hannover Stadt

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #27.07.2026 #Aktuell #Gartentheater Hannover #Hannover #Hannover Stadt #Herrenhäuser Gärten #Internationale Kultur #Jazz #Klassik #Kultur unterm Sternenzelt #Musik-Acts #Nachrichten #News #Poetry Slam #pølaroit & Canea Quartet #Regionale Kultur #Rock #Searching for Home #Sommernächte #Tickets #Una Noche Latina #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com