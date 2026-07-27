Kultur unterm Sternenzelt in den Herrenhäuser Gärten: Start der Sommernächte im Gartentheater Hannover – Die Sommernächte im Gartentheater locken Kulturbegeisterte ab Freitag, den 31. Juli, in die Herrenhäuser Gärten. Den Auftakt macht um 20.30 Uhr das Bandkollektiv „Searching for Home“ mit einer Mischung aus unterschiedlichsten Genres, darunter Jazz, Rock und Klassik.
In den Herrenhäuser Gärten wechseln sich im Sommer regionale mit internationalen Musik-Acts, Blockbuster-Filme mit Indie-Perlen und Poesie mit Satire ab. Insgesamt stehen zwischen Freitag, 31. Juli, und Sonntag, 23. August, 16 Veranstaltungen auf dem Programm. Das erste Veranstaltungswochenende gestalten „Searching for Home“ (31. Juli, 20.30 Uhr), „Una Noche Latina“ (1. August, 19 Uhr) und „pølaroit & Canea Quartet“ (2. August, 20 Uhr).
Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Für die übrigen Termine gibt es Tickets im Onlineshop unter gartentheater-herrenhausen.de oder an der Kasse der Herrenhäuser Gärten. Diese ist täglich zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Restkarten gibt es, je nach Verfügbarkeit, ab zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse.
Die Partner*innen der Sommernächte sind in diesem Jahr das Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover, der Jazz Club Hannover, der hannoversche Poetry-Slam „Macht Worte!“ und der Verein kargah.
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Text: Hannover Stadt